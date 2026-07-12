Julián Álvarez tuvo su noche soñada y apareció cuando la Selección más lo necesitaba
El cordobés marcó un golazo en el segundo tiempo suplementario y evitó que la clasificación de Argentina frente a Suiza se definiera por penales. La “Araña” demostró porqué es uno de los futbolistas más codiciados del mercado europeo.
Cuando el reloj ya consumía los últimos minutos del tiempo suplementario y los penales parecían inevitables, apareció Julián Álvarez para cambiar la historia. En una noche en la que había corrido, luchado y esperado su oportunidad, el delantero sacó un derechazo descomunal desde más de 25 metros que se clavó en el ángulo izquierdo y sirvió para destrabar el triunfo de la Selección y el pase a la semifinal del Mundial.
Durante más de 110 minutos, Julián hizo lo que tantas veces le pide Lionel Scaloni y que pocas veces queda reflejado en una estadística. Corrió, presionó, persiguió defensores, peleó cada pelotazo, abrió espacios para sus compañeros y nunca dejó de ofrecerse como opción. Fue un trabajo silencioso, de esos que suelen pasar inadvertidos cuando el gol no aparece. Pero el fútbol, a veces, tiene una manera especial de premiar a quienes nunca dejan de insistir.
Y cuando todo indicaba que el pasaje a semi iba a definirse desde el punto del penal, apareció él. A los siete minutos del segundo tiempo suplementario, con una Argentina que seguía chocando contra el sólido bloque defensivo de Suiza, José Manuel López encontró un resquicio para asistir a Julián. El delantero controló, enganchó hacia su derecha y, desde más de 25 metros, sacó un remate extraordinario. La pelota viajó con una potencia y una precisión perfecta hasta clavarse junto al ángulo izquierdo de Gregor Kobel, que voló para la foto. No había arquero capaz de detener semejante bombazo.
Fue un gol de esos que cambian partidos y también estados de ánimo. El grito que liberó la tensión acumulada durante casi dos horas de juego y que evitó que la clasificación quedara librada a la incertidumbre de una definición desde los 12 pasos.
El atacante del Atlético de Madrid llegó a este Mundial sin estar al ciento por ciento desde lo físico. Un esguince en el tobillo izquierdo condicionó buena parte de su preparación y le impidió encontrar rápidamente el ritmo que había mostrado en otras etapas de la Selección. Le costó recuperar explosión, confianza y continuidad. Arrancó de suplente en los primeros partidos y convivió con la ansiedad de no poder convertir.
Por eso, ese derechazo tuvo un significado especial. Fue su primer gol en este Mundial, pero también la confirmación de que la “Araña” volvía a aparecer en el momento justo.
Hasta ese instante no había tenido situaciones claras para convertir. Sin embargo, jamás dejó de cumplir con el trabajo que le exige Scaloni. Corrió cada envío largo de Emiliano Martínez, luchó cuerpo a cuerpo con los zagueros suizos, retrocedió para colaborar en la recuperación y se recostó sobre las bandas para generar espacios. Como tantas otras veces, entendió que un delantero también puede ser decisivo sin tocar demasiado la pelota dentro del área.
Y todavía tendría tiempo para participar de otra acción determinante. Con Suiza lanzada desesperadamente al ataque en busca del empate, Julián protagonizó una recuperación clave en campo argentino. A partir de esa acción nació el contraataque que comandó Thiago Almada. El volante no pudo resolver el mano a mano ante Kobel, pero Lautaro Martínez apareció por detrás para empujar el rebote y sellar el 3 a 1 definitivo.
La actuación de Álvarez volvió a confirmar por qué es uno de los futbolistas más cotizados del mercado europeo. A sus 26 años, el cordobés despierta el interés de varios gigantes del continente. El caso más resonante es el de Barcelona, que incluso solicitó un crédito cercano a los 210 millones de euros para reforzar su plantel y tiene al delantero argentino entre sus principales objetivos. Mientras tanto, Atlético de Madrid ya avisó que sólo estaría dispuesto a negociar por una cifra cercana a los 150 millones de euros limpios, una valoración que refleja la dimensión que alcanzó el campeón del mundo.
Su presente no es casualidad. Desde aquel inolvidable Mundial de Qatar 2022, donde marcó cuatro goles y fue una pieza fundamental para la conquista del título, Julián no dejó de crecer. Ahora sumó su quinto tanto en Copas del Mundo y volvió a demostrar que aparece cuando los partidos pesan de verdad.
Hay futbolistas que brillan cuando el contexto es favorable. Y están aquellos que se hacen gigantes cuando el reloj apremia, la presión asfixia y el margen de error desaparece. Julián Álvarez pertenece a ese selecto grupo. Cuando la “Scaloneta” más lo necesitaba, cuando el sueño empezaba a pender de un hilo, la “Araña” volvió a tejer una obra maestra. Y con un derechazo inolvidable recordó que los grandes jugadores no siempre necesitan muchas oportunidades: les alcanza apenas una para cambiar la historia. ¡Que a partir de ahora llegue lo mejor Julián en este Mundial!