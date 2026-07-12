Julián Álvarez tuvo su noche soñada y apareció cuando la Selección más lo necesitaba

La actuación de Álvarez volvió a confirmar por qué es uno de los futbolistas más cotizados del mercado europeo. A sus 26 años, el cordobés despierta el interés de varios gigantes del continente. El caso más resonante es el de Barcelona, que incluso solicitó un crédito cercano a los 210 millones de euros para reforzar su plantel y tiene al delantero argentino entre sus principales objetivos. Mientras tanto, Atlético de Madrid ya avisó que sólo estaría dispuesto a negociar por una cifra cercana a los 150 millones de euros limpios, una valoración que refleja la dimensión que alcanzó el campeón del mundo.