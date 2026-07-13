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Hallan una tumba de 3.000 años al sur de Egipto

El descubrimiento data del período ramésida.

Hallan una tumba de 3.000 años al sur de Egipto
Hace 2 Hs

Un grupo de arqueólogos hallaron una tumba de 3.000 años de antigüedad cerca de la ciudad de Luxor, en el sur de Egipto, según anunciaron el domingo las autoridades.

La tumba, de un hombre llamado Paser, fue descubierta por una expedición neerlandesa de la Universidad de Leiden en la necrópolis tebana de la región de Gourna, según el Ministerio de Turismo y Antigüedades.

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Los especialistas estiman por el estilo artístico de sus inscripciones que la tumba data del periodo ramésida, que abarca las dinastías XIX y XX.

El hallazgo tiene características de las tumbas privadas tebanas del Imperio Nuevo (1570-1069 a. C.): un patio abierto que conduce a una capilla excavada en la roca en forma de T invertida, con cámaras funerarias esculpidas en el subsuelo.

Los arqueólogos han descubierto en el patio varios elementos arquitectónicos bien conservados, entre ellos un banco de ladrillos crudos y una escalera flanqueada por barandillas que conduce a la entrada.

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El equipo que llevó a cabo las excavaciones ha indicado que continuará con los trabajos de documentación y estudio para determinar quién era Paser y comprender mejor la época histórica y arqueológica.

Paser era el nombre del propietario de la tumba, según indican las inscripciones encontradas en el interior. Los relieves lo muestran adorando a varias deidades dentro de santuarios y también sentado con su esposa frente a una mesa de ofrendas.

¿Quién era Paser? El hecho de que la tumba lleve su nombre y muestre estas escenas permite a los especialistas afirmar que se trata de una tumba privada, no real, perteneciente a una persona con cierto estatus en la sociedad egipcia de la época.

El estilo artístico de las inscripciones llevó a los especialistas a fechar la tumba en el período ramésida, que corresponde a las dinastías XIX y XX del antiguo Egipto. Esto significa que la tumba tiene alrededor de 3,000 años de antigüedad.

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La tumba sigue el diseño típico de las tumbas privadas del Reino Nuevo, un período que abarcó aproximadamente desde el año 1570 hasta el 1069 antes de nuestra era. Su estructura incluye: un patio abierto en la entrada, una capilla tallada en roca con forma de “T” invertida y cámaras funerarias excavadas debajo del nivel del suelo.

Elementos arquitectónicos

En el patio, los arqueólogos encontraron varios elementos arquitectónicos bien conservados: una banca de adobe diseñada para sostener una estela funeraria, que es una losa de piedra con inscripciones y una escalera flanqueada por rampas inclinadas que llevan a la entrada de la capilla.

Este hallazgo en Luxor, donde se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo, llega en un momento en el que Egipto busca promover nuevos descubrimientos para impulsar el turismo, una fuente fundamental de divisas.

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