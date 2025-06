Las Pirámides Egipcias no están construidas por esclavos, fueron los “los borrachos de Menkaura”

Las pirámides fueron construidas por trabajadores del estado "borrachos", no por esclavos

Eran llamados “los borrachos de Menkaura” o “los amigos de Khufu” y no era precisamente esclavizados. Eran campesinos libres que trabajaban en la construcción durante las crecidas del Rio Nilo debido a que no podían trabajar sus tierras. Sin embargo, no tenían la opción de rehusarse al trabajo debido a que la policía los buscaba.