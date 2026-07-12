Matías Orlande, tras el título de Natación: “Estoy cumpliendo un sueño”
El capitán de Natación y Gimnasia celebró la conquista del Torneo Anual luego de la victoria sobre Huirapuca, destacó la fortaleza del plantel y aseguró que el próximo objetivo será pelear el Regional. Máximo Ledesma también analizó las claves de la consagración.
Resumen para apurados
- Natación y Gimnasia se consagró campeón del Torneo Anual de rugby en Tucumán tras vencer 38-26 a Huirapuca, liderado por su capitán Matías Orlande.
- El triunfo se consolidó en el segundo tiempo tras corregir errores en los rucks, respaldado por la efectividad de Máximo Ledesma y el recambio de un plantel fortalecido.
- Tras este logro, el club tucumano consolida su gran presente histórico y apunta a mantener su nivel competitivo para pelear por el título en el próximo Torneo Regional.
Todavía no había tiempo para una celebración larga. Los jugadores de Natación y Gimnasia recién levantaban la copa que los consagraba campeones del Torneo Anual y la emoción seguía reflejada en cada abrazo. En medio de ese festejo, Matías Orlande intentaba poner en palabras lo que significaba volver a darle un título al club. El capitán, que además apoyó uno de los tries en la victoria por 38-26 sobre Huirapuca, reconoció que estaba atravesando uno de los momentos más felices de su carrera.
“Nosotros no estamos acostumbrados a que las cosas sean fáciles. Siempre nos toca luchar muchísimo, pero trabajamos para esto, dejamos todo y nos quedamos vacíos en cada partido. Hay veces que se da y otras que no, pero hoy estoy seguro de que estoy cumpliendo un sueño”, expresó.
Orlande reveló que, antes de la final, el mensaje al plantel estuvo lejos de enfocarse en el resultado. Para él, la prioridad era mantener la concentración durante los últimos 80 minutos del torneo. “Les decía a los chicos que no era momento de empezar a agradecernos ni de pensar en todo lo que habíamos hecho. Todavía había que trabajar los últimos 80 minutos. Después iba a haber tiempo para abrazarnos y decirnos todo lo que sentimos. Solamente les recordé que los quería mucho y que, si esos 80 minutos iban a ser difíciles para nosotros, también tenían que ser muy difíciles para ellos”, contó.
El capitán también encontró una de las claves del crecimiento de Natación en la consolidación de un plantel que hoy ofrece variantes en todas las posiciones. “En el entretiempo ajustamos algunos detalles, sobre todo en los rucks, que nos estaban complicando. Después los cambios entraron muy bien. Hoy tenemos un plantel con mucha experiencia y ya podemos jugar realmente con 23 jugadores. Además, los chicos que esta vez no estuvieron también empujan desde afuera y nos transmiten una energía impresionante”, destacó.
Pese a la conquista, Orlande dejó en claro que el equipo no piensa conformarse. “Nosotros siempre vamos por todo. Después las cosas pueden darse o no porque las instancias finales son muy parejas, pero vamos a trabajar para competir también en el Regional”, aseguró.
Uno de los grandes responsables del título fue Máximo Ledesma. El apertura tuvo una actuación perfecta con el pie y fue determinante para sostener a Natación durante una final que nunca dio respiro. Sin embargo, eligió compartir todo el mérito con sus compañeros.
“El gran trabajo lo hizo el grupo. Yo solamente aporté un poquito”, resumió con humildad.
Ledesma también coincidió con el análisis de Orlande sobre el desarrollo del partido. “En el primer tiempo nos complicaron mucho los rucks. Cuando corregimos eso en el segundo tiempo apareció nuestro juego y pudimos marcar la diferencia”, explicó.
Con el Anual ya en las vitrinas, el apertura también empezó a mirar hacia adelante. “Ahora tendremos unos días para descansar y después prepararemos el Regional de la mejor manera. Vamos partido a partido, compitiendo siempre, que es lo que nos permitió llegar hasta acá”, concluyó.
Natación volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Después de conquistar nuevamente el Torneo Anual, el desafío será sostener ese nivel en el Regional, el gran objetivo que el plantel ya comenzó a perseguir apenas terminó de levantar la copa.