Matías Orlande, tras el título de Natación: “Estoy cumpliendo un sueño”

Orlande reveló que, antes de la final, el mensaje al plantel estuvo lejos de enfocarse en el resultado. Para él, la prioridad era mantener la concentración durante los últimos 80 minutos del torneo. “Les decía a los chicos que no era momento de empezar a agradecernos ni de pensar en todo lo que habíamos hecho. Todavía había que trabajar los últimos 80 minutos. Después iba a haber tiempo para abrazarnos y decirnos todo lo que sentimos. Solamente les recordé que los quería mucho y que, si esos 80 minutos iban a ser difíciles para nosotros, también tenían que ser muy difíciles para ellos”, contó.