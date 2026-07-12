“Se jugaron la vida en cada pelota”: Orfila elogió a sus jugadores tras la goleada de San Martín

Alejandro Orfila habló luego del triunfo de San Martín frente a Almagro por 3 a 0 en La Ciudadela y destacó el crecimiento colectivo. “Necesitamos ir sacando resultados, consiguiendo funcionamiento y que los futbolistas vayan incorporando cada vez más la idea”, explicó. “Tenemos un modelo de juego ofensivo y, con los jugadores que tenemos de mitad de cancha hacia adelante, debemos lastimar la mayor cantidad de veces posible al rival”, aseguró.