“Se jugaron la vida en cada pelota”: Orfila elogió a sus jugadores tras la goleada de San Martín

Resumen para apurados
- Tras la goleada por 3 a 0 ante Almagro en La Ciudadela, el DT de San Martín de Tucumán, Alejandro Orfila, elogió el rendimiento y la entrega de sus jugadores.
- El triunfo representa la segunda victoria consecutiva del equipo, donde Orfila destacó la presión alta, el juego colectivo y la efectividad ofensiva de sus dirigidos.
- Este resultado consolida la idea táctica del técnico y fortalece la confianza del plantel en la Primera Nacional, buscando mantener la regularidad en el campeonato.
Alejandro Orfila habló luego del triunfo de San Martín frente a Almagro por 3 a 0 en La Ciudadela y destacó el crecimiento colectivo. “Necesitamos ir sacando resultados, consiguiendo funcionamiento y que los futbolistas vayan incorporando cada vez más la idea”, explicó. “Tenemos un modelo de juego ofensivo y, con los jugadores que tenemos de mitad de cancha hacia adelante, debemos lastimar la mayor cantidad de veces posible al rival”, aseguró.
El DT también valoró la producción colectiva. “El equipo demostró muchas cualidades ofensivas. Se animaron a jugar y a triangular”, remarcó. “Los primeros defensores que presionan bien alto son los delanteros. Eso es lo que tenemos que seguir logrando como equipo”, agregó. Además, destacó la contundencia: “No podemos esperar que los goles los haga solamente el centrodelantero. Tenemos que distribuirlos”.
Un equipo que empieza a representarlo
“El equipo hacía rato que no mostraba un fútbol como el de hoy”, afirmó Orfila, que también puso el foco en el cambio anímico del plantel. “Van a ir agarrando cada vez más seguridad a medida que logren buenos resultados y tengan buenos rendimientos futbolísticos como hoy. Tenemos que seguir fortaleciendo eso”, explicó.
Finalmente, el entrenador resumió la actuación con una frase contundente. “Han corrido, han metido, se jugaron la vida en cada pelota y jugaron muy buen fútbol. Hoy me representaron de forma excelente”, concluyó Orfila después de conseguir su segundo triunfo consecutivo al frente del “Santo”.