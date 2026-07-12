Playoffs de la Liga Tucumana: resultados del fin de semana, los 15 clasificados y cuándo se juega el último cruce

El torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol empieza a entrar en su etapa decisiva. Este fin de semana se disputaron nuevos encuentros de los playoffs y cinco equipos consiguieron el pasaporte a los octavos de final: Almirante Brown, Jorge Newbery, Deportivo Aguilares, Talleres y San Martín se sumaron a los mejores 16 del certamen.