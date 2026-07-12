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Playoffs de la Liga Tucumana: resultados del fin de semana, los 15 clasificados y cuándo se juega el último cruce

El desglose completo de una fecha cargada de dramatismo en el fútbol local. Quiénes son los equipos que ya esperan en octavos de final con descanso extra y todos los detalles del partido decisivo en cancha de Sportivo Guzmán.

A OCTAVOS. Almirante Brown pasó por ventaja deportiva frente a Famaillá.
A OCTAVOS. Almirante Brown pasó por ventaja deportiva frente a Famaillá. Gentileza Esteban Pavón
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • Almirante Brown, Newbery, Dep. Aguilares, Talleres y San Martín clasificaron este fin de semana a los octavos de la Liga Tucumana tras superar los playoffs.
  • Los clasificados se sumaron a diez clubes ya exceptuados de esta fase previa, logrando su pase mediante triunfos o la ventaja deportiva de la fase regular.
  • El último cupo a octavos se definirá este martes entre Atlético Tucumán y Tucumán Central, completando el cuadro del apasionante torneo de eliminación directa.
Resumen generado con IA

El torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol empieza a entrar en su etapa decisiva. Este fin de semana se disputaron nuevos encuentros de los playoffs y cinco equipos consiguieron el pasaporte a los octavos de final: Almirante Brown, Jorge Newbery, Deportivo Aguilares, Talleres y San Martín se sumaron a los mejores 16 del certamen.

En el estadio de Ñuñorco, Almirante Brown igualó 0 a 0 frente a Famaillá y, gracias a la ventaja deportiva obtenida por su campaña en la fase regular, logró avanzar de ronda. El conjunto de Lules hizo valer su mejor ubicación en la tabla y continúa en carrera por el título.

En el escenario de Bella Vista, Deportivo Aguilares también consiguió la clasificación al empatar 1 a 1 ante Villa Mitre. Santiago Díaz marcó para el conjunto de Aguilares, mientras que Matías Diarte convirtió para el equipo rival. La igualdad favoreció al club que ostentaba la ventaja deportiva.

En el Ateneo Parroquial Alderetes, San Martín, con gol de José María Murga, empató 1 a 1 con Garmendia FC (Daniel Corbalán) y selló su clasificación a los octavos de final.

Por su parte, en la cancha de Experimental, Talleres superó a Bella Vista por 2 a 1. Emir Ojeda y Santiago Roldán marcaron para el ganador, mientras que Andrés González anotó para el conjunto visitante.

El otro gran festejo de la jornada fue el de Jorge Newbery, que goleó a Azucarera Argentina por 3 a 0 en el estadio de Concepción FC. Los goles fueron convertidos por Nahuel Zenteno, Santiago Albornoz (de penal) y Agustín Olea.

El cuadro de los playoffs quedará completo este martes, cuando Atlético Tucumán y Tucumán Central se enfrenten en la cancha de Sportivo Guzmán para definir al último clasificado a la próxima instancia.

Los que esperaban en octavos

Antes del inicio de los cruces eliminatorios, seis equipos ya tenían asegurado su lugar entre los 16 mejores gracias a la gran campaña realizada durante la fase regular.

Experimental, Sportivo Guzmán, Unión del Norte, Ateneo Parroquial Alderetes, Concepción FC y Graneros obtuvieron el beneficio de la clasificación directa y llegarán a octavos con el descanso extra que otorga no haber disputado esta fase previa.

Además, San Fernando, Deportivo Marapa, Ñuñorco y Atlético Concepción ya habían conseguido su lugar en esta instancia, sumándose ahora los cinco equipos que avanzaron este domingo.

Con la fase regular archivada, el Apertura “Martín Macheta Robles” ingresó en el tramo más apasionante: el de los partidos a eliminación directa.

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