El Consejo de Seguridad (ONU), aherrojado por el “Quinteto”

(2010) La Resolución 69 que determinó que Israel cumplía con los requisitos para ser miembro y recomendó a la Asamblea General su admisión, lo que ocurrió. Si bien la carta del ministro de exteriores (1948) solicitando la admisión de Israel como miembro pleno de la ONU el 11 de mayo del siguiente año se aceptó a Israel como miembro pleno. En el caso de Israel los no cumplimientos de las resoluciones del CS ya son tradición. La 242 (1967) sobre el retiro de las fuerzas armadas del territorio ocupado en “la guerra de los seis días”. Cumplimiento sólo parcial. Una de las últimas: Res. 2.234 (2016) insta a Israel a “cesar de inmediato y por completo toda actividad de asentamientos en territorio palestino ocupado, u incluido Jerusalén Oriental y a “respetar plenamente todas sus obligaciones legales al respecto”. Sumado a ella tiene vigencia la Res. 478 del CS del 20/08/80 que censura la anexión de Jerusalén Este y la proclamación como capital. Israel se apersona en noviembre de 1948: “En nombre del estado de Israel, yo, Moshe Shertok, Ministro de Relaciones, estando debidamente autorizado por el Consejo de Estado de Israel, acepta sin reservas las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas y se compromete a honrarlas desde el día que se convierta en miembro de las Naciones Unidas”.