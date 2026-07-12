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Tuqui 10: conocé cómo salió el sorteo de este 12 de julio de 2026

El próximo sorteo repartirá más de $235 millones.

Tuqui 10. Conocé los resultados del sorteo de este domingo 12 de julio
Tuqui 10. Conocé los resultados del sorteo de este domingo 12 de julio
12 Julio 2026

Resumen para apurados

  • La Caja Popular de Tucumán realizó el sorteo 187 del Tuqui 10 el 12 de julio de 2026, dejando vacante el pozo principal de 200 millones de pesos al no registrar ganadores.
  • Sin ganadores del pozo mayor con los diez números sorteados, la modalidad Seguro Sale benefició a dos apostadores tucumanos que se repartirán un premio de casi 9,7 millones.
  • Al quedar vacante, el próximo sorteo del 19 de julio ofrecerá un pozo acumulado de más de 235 millones de pesos, incrementando las expectativas de los apostadores locales.
Resumen generado con IA

El Tuqui 10 volvió a generar expectativa este domingo con un nuevo sorteo que dejó vacante el pozo millonario, por lo que el premio mayor seguirá acumulándose para la próxima edición.

TUQUI 10: los resultados de este 12 de julio TUQUI 10: los resultados de este 12 de julio

En el Sorteo N° 187, realizado el 12 de julio de 2026, los números favorecidos fueron:

01 - 04 - 07 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22

El premio principal, que ascendía a $200.181.442,56, no tuvo ganadores, por lo que quedó vacante.

Dos apostadores de Tucumán ganaron en el Seguro Sale

La modalidad Seguro Sale sí tuvo ganadores. Dos jugadores de San Miguel de Tucumán acertaron los 10 números y compartirán un premio total de $9.772.549,12.

La bolilla extra sorteada fue el 21.

Diez ganadores del Número de Cartón

Además, se entregaron 10 premios de $700.000 correspondientes al Número de Cartón. Los números favorecidos fueron:

182456

128679

158077

117309

155654

144461

164139

204921

174729

182191

Ganadores del Sorteo Especial

En el Sorteo Especial también hubo cinco beneficiarios:

Marcelo Moyano

Daniel Juárez

María Idígoras

Ángel Salazar

Blanca Avellaneda

Cada uno obtuvo un premio de $200.000, que se eleva a $400.000 si el billete fue adquirido en una agencia oficial.

¿De cuánto será el próximo pozo del Tuqui 10?

Tras quedar vacante el premio mayor, la Caja Popular de Ahorros informó que el próximo sorteo, previsto para el 19 de julio de 2026 con cartón azul, ofrecerá un Pozo Millonario de $235.589.931,52.

Además, el Seguro Sale pondrá en juego un premio de $10.894.919,68, incrementando las expectativas de los apostadores para la próxima edición.

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