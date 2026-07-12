Jannik Sinner venció a Alexander Zverev y conquistó Wimbledon por segundo año consecutivo

Resumen para apurados
- El italiano Jannik Sinner venció este domingo a Alexander Zverev en Londres y se consagró bicampeón de Wimbledon para consolidarse como el número uno del tenis mundial.
- Sinner remontó un set adverso para ganar por 6-7, 7-6, 6-3 y 6-4. El torneo estuvo marcado por la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz y el historial favorable del italiano.
- Este triunfo otorga a Sinner su quinto Grand Slam y ratifica su hegemonía en el circuito, mientras que Zverev asciende al segundo puesto del ranking mundial de la ATP.
El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, confirmó su dominio este domingo al conquistar por segundo año consecutivo Wimbledon, tras derrotar en cuatro sets al alemán Alexander Zverev luego de ceder el primer parcial.
En una final muy pareja entre el primero y el tercero del ranking mundial, en una edición marcada por la ausencia por lesión del español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, Sinner se impuso por 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3 y 6-4.
Tras la victoria, el italiano, de 24 años, reconoció haber sentido "los nervios el domingo por la mañana, ya que es un lugar muy especial".
"Nunca sabes cuántas veces vas a volver aquí. Nunca lo doy por sentado", añadió.
Sinner y Zverev, ante la mirada de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y de dos de sus tres hijos, protagonizaron un intenso duelo de 3 horas y 46 minutos, en el que hubo que esperar hasta el 34° juego para que uno de los finalistas lograra quebrar el servicio de su rival.
El italiano consiguió ese quiebre en el tercer set, una ventaja decisiva para encaminar una victoria de enorme valor frente a un Zverev que llegaba fortalecido tras conquistar Roland Garros, el primer Grand Slam de su carrera.
Final increíble
Sinner elogió el nivel mostrado por el alemán durante la definición. "Si juegas así, estoy seguro de que vas a tener un trofeo de estos", dijo mientras levantaba la copa de campeón.
"Los dos empezamos muy bien, sacando muy rápido. Ha sido otra final increíble. Hacen falta dos jugadores para lograr algo así", agregó.
"Estoy muy feliz por la victoria, pero sobre todo por el nivel de tenis que hemos mostrado. No hay un lugar mejor para jugar al tenis", concluyó.
Sinner había quedado sorpresivamente eliminado en la segunda ronda de Roland Garros, torneo en el que tampoco participó Alcaraz debido a una lesión en la muñeca.
Zverev, que contó con la presencia del canciller alemán Friedrich Merz en el palco, sufrió su décima derrota consecutiva frente al italiano. "La verdad es que ya no me caes tan bien. He perdido diez veces seguidas contra ti", bromeó el alemán durante la ceremonia de premiación. "Lamentablemente no pudo ser. Felicidades, Jannik", añadió.
El alemán dispuso de su única oportunidad de quebrar el servicio de Sinner en el séptimo juego del tercer set, pero se resbaló cuando el italiano ejecutó una dejada.
Tras la caída, Zverev se tomó la rodilla derecha y Sinner cruzó rápidamente la red para comprobar cómo se encontraba su rival. El italiano incluso lo ayudó a levantarse y el alemán pudo completar el encuentro sin inconvenientes.
La TERRIBLE caÃda de Alexander Zverev y el GRAN gesto de fair play de Jannik Sinner.pic.twitter.com/lGlpYVJzQy— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 12, 2026
A Zverev, que nunca antes había superado los octavos de final en Wimbledon, le quedó al menos el consuelo de alcanzar por primera vez la final del torneo y desplazar a Carlos Alcaraz del segundo puesto del ranking mundial.
Sinner, por su parte, conquistó su quinto título de Grand Slam. A sus dos coronas en Wimbledon (2025 y 2026) les suma los títulos del Abierto de Australia (2024 y 2025) y el US Open (2024). Roland Garros sigue siendo el único grande que aún falta en su colección.
Además del prestigio deportivo, el italiano se llevó un premio de 3,6 millones de libras (4,8 millones de dólares), mientras que Zverev recibió 1,8 millones de libras (2,4 millones de dólares).
Pese a su inesperada eliminación en Roland Garros, Sinner completó una temporada extraordinaria al conquistar su sexto título del año, después de haber ganado también los cinco primeros Masters 1000 del calendario.