Turismo en crisis: la Costa Atlántica tuvo uno de los peores fines de semana largos y la ocupación no superó el 30%

Resumen para apurados
- La Costa Atlántica registró menos del 30% de ocupación este fin de semana largo debido a la caída del consumo, el clima frío y el Mundial de fútbol, según empresarios.
- Este inusual bajo movimiento antes del receso invernal golpeó al comercio local. En Mar del Plata, las ventas minoristas cayeron 5,7% interanual, reflejo del menor consumo.
- El sector turístico apuesta a las vacaciones de invierno para recuperarse, aunque advierten que las restricciones de gasto familiar seguirán afectando las escapadas futuras.
El turismo atraviesa un momento de fuerte preocupación en la Costa Atlántica. Mar del Plata registró apenas un 30% de ocupación hotelera, mientras que otras ciudades balnearias apenas alcanzaron el 25%, en lo que empresarios del sector califican como uno de los peores fines de semana largos de los últimos años.
El escaso movimiento sorprendió al sector, ya que el feriado de cuatro días suele funcionar como una antesala de las vacaciones de invierno y genera un importante flujo de visitantes hacia los principales destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires.
Por qué cayó el turismo en la Costa Atlántica
Según la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), la baja concurrencia responde a una combinación de factores.
Entre las principales causas aparecen:
La caída del consumo y el menor poder adquisitivo.
Las bajas temperaturas y el mal clima.
La cercanía del inicio de las vacaciones de invierno.
Los cuartos de final del Mundial 2026, que llevaron a muchas familias a quedarse en sus casas para seguir los partidos.
Desde Villa Gesell, un operador turístico resumió el panorama al señalar que muchas personas prefirieron ver el Mundial junto a familiares y amigos antes que realizar una escapada.
La baja ocupación también golpeó al comercio
La escasa llegada de turistas impactó de lleno sobre la actividad económica de Mar del Plata y otros destinos costeros.
Restaurantes, cafeterías, comercios y prestadores de servicios recreativos registraron un movimiento muy inferior al esperado. Incluso quienes decidieron viajar redujeron el gasto destinado a gastronomía, compras y entretenimiento.
La situación coincide con un deterioro del consumo. De acuerdo con datos de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata, las ventas minoristas cayeron 5,7% interanual en junio, profundizando una tendencia negativa que ya se había observado en abril y mayo.
Desde la entidad advirtieron que la retracción del consumo dejó de ser un fenómeno aislado y se mantiene desde hace varios meses.
La esperanza está puesta en las vacaciones de invierno
Pese al flojo desempeño del fin de semana largo, el sector turístico mantiene expectativas de cara al receso escolar.
Los operadores sostienen que una parte importante de las reservas suele concretarse apenas unos días antes del viaje, aunque reconocen que el nivel de consultas todavía se encuentra por debajo del promedio histórico.
En Mar del Plata esperan que el mayor movimiento de visitantes se concentre entre el 20 de julio y los primeros días de agosto, período que tradicionalmente representa el pico de actividad turística durante el invierno.
Cuándo será el próximo fin de semana largo
El próximo fin de semana largo en Argentina será del sábado 15 al lunes 17 de agosto, con motivo del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Sin embargo, empresarios del sector admiten que este tipo de escapadas ya no generan el impacto económico de años anteriores. Según sostienen, las restricciones al consumo modificaron las prioridades de gasto de las familias y el turismo quedó entre los rubros más afectados.