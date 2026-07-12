El Mundial de un grupo de amigos que se disputa en una cancha del barrio Argentino

Mientras el barrio Argentino esperaba el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza, ellos ya disputaban su propio Mundial. A un costado de la cancha empezaban a llegar otros amigos en bicicleta. Algunos se detenían para mirar el amistoso. Otros se alejaban hacia otro extremo de la cancha para hacer pasaditas. Las risas, los gritos y las cargadas acompañaban cada jugada. En ese rincón de La Cocha, el fútbol se respira en cada esquina, como si el barrio hiciera honor a su nombre todos los días del año.