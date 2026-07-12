Opinión› PARECERES Sobrevuelo sobre las ideas del gobierno para el Banco Central Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Gustavo Wallberg Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánBuenos AiresBanco Central de la República ArgentinaRepública ArgentinaJavier Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Ningún atajo: el desarrollo se construye empresa por empresa Agua para el presente, naturaleza para el futuro La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella” En el Mundial de las apuestas, todos perdemos La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí” Lo más popular La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella” Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado Carne: la Argentina ya exportó la “cuota Hilton” Ganadería posible: guía para reducir la intensidad de emisiones de metano “La baja de aranceles para el poroto abre la oportunidad de seguir creciendo en la UE” Ranking notas premium Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña Fotos, internas y definiciones: las cinco claves políticas que dejó el 9 de Julio en Tucumán Messi vino a un 9 de Julio con imágenes paganas La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella” Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado