Punto de vista: Silvana, the Queen

La trayectoria de Silvana impresiona: Harvard, London School of Economics, el Banco de Inglaterra y ahora uno de los lugares más relevantes de la arquitectura económica global. Pero lo que más conmueve no es únicamente la dimensión de sus logros, sino la coherencia con la que los transitó. Quienes la recuerdan desde la Facultad coinciden en algo: Silvana siempre fue brillante, pero también generosa. Compartía apuntes, ayudaba, acompañaba. Tenía esa combinación tan difícil entre excelencia y calidez.