Gimnasia artística: las tucumanas pisaron fuerte en el Nacional de Clubes de Rosario

Resumen para apurados
- Gimnastas tucumanas de CDG y Lawn Tennis se destacaron en el Torneo Nacional de Clubes en Rosario durante la última semana, compitiendo con éxito en las categorías N8 y N9.
- Bajo la guía de los entrenadores Clementina Palacios y Franco Taboada, las deportistas brillaron en All Around tras un proceso de intenso entrenamiento en Tucumán.
- Este desempeño consolida el crecimiento de la gimnasia artística tucumana a nivel federal y prepara el camino para afrontar futuras competencias nacionales exigentes.
La gimnasia artística tucumana sumó una nueva página de orgullo a nivel federal. Durante la última semana, una delegación de jóvenes deportistas de nuestra provincia se trasladó a la ciudad de Rosario para participar en el prestigioso Torneo Nacional de Clubes, organizado por la Federación Argentina de Gimnasia.
En una competencia que reunió a los mejores exponentes del país, las gimnastas de CDG y Tucumán Lawn Tennis demostraron que el nivel local sigue en franco ascenso.
Desempeño de élite en el All Around
El certamen puso a prueba la versatilidad de las tucumanas en la modalidad "All Around", donde debieron rendir al máximo en los cuatro aparatos: viga, paralelas, salto y suelo. En la categoría "N9 Infantil", las gimnastas Zoe Elgart y Renata Lovera exhibieron una técnica depurada y gran temple competitivo, logrando posicionarse entre los nombres destacados de su división.
Por su parte, en la categoría "N8 Mayor", la experiencia y la potencia estuvieron a cargo de Leonor Caponio y Lucía Echazu. Ambas deportistas completaron sus rutinas con solidez, al alcanzar clasificaciones que ratifican el trabajo que se viene realizando en los gimnasios de la provincia de cara a las competencias nacionales más exigentes.
Este logro no fue casualidad, sino el resultado de un proceso de entrenamiento intensivo en las instituciones madre del deporte local. La delegación contó con el acompañamiento estratégico de los entrenadores Clementina Palacios (CDG) y Franco Taboada, quienes estuvieron presentes en cada detalle de la competencia en suelo santafesino.