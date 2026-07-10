Murió Rodolfo Pousá, histórico periodista de la televisión argentina y ex presidente de Télam

El periodismo argentino despidió este viernes a Rodolfo Pousá, uno de los periodistas y conductores que dejó una marca en los noticieros de la televisión abierta. Tenía 82 años y, a lo largo de una trayectoria de más de cuatro décadas, ocupó destacados cargos en los medios audiovisuales y en la gestión pública vinculada a la comunicación.