Murió Rodolfo Pousá, histórico periodista de la televisión argentina y ex presidente de Télam
Tenía 82 años. Desarrolló una carrera de más de cuatro décadas en los medios audiovisuales, fue gerente de Noticias de Canal 13 y estuvo al frente de la agencia estatal de noticias durante el gobierno de Mauricio Macri.
Resumen para apurados
- El periodista Rodolfo Pousá falleció este viernes a los 82 años en Argentina, tras una destacada carrera de más de cuatro décadas en los medios de comunicación y la gestión pública.
- Iniciado en TV en 1971, Pousá fue gerente de Noticias de Canal 13 y presidió la agencia estatal de noticias Télam durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.
- Su muerte generó profundo pesar en el periodismo argentino y referentes políticos, quienes destacaron su profesionalismo, compromiso democrático y calidez humana.
El periodismo argentino despidió este viernes a Rodolfo Pousá, uno de los periodistas y conductores que dejó una marca en los noticieros de la televisión abierta. Tenía 82 años y, a lo largo de una trayectoria de más de cuatro décadas, ocupó destacados cargos en los medios audiovisuales y en la gestión pública vinculada a la comunicación.
Pousá inició su carrera en televisión en 1971 y con el paso de los años se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de los informativos de la época. Trabajó en Canal 11, Canal 9 y América, además de desempeñarse como corresponsal para medios internacionales.
Su recorrido profesional también incluyó funciones ejecutivas. Como gerente de Noticias de Canal 13 participó de la conducción de uno de los principales servicios informativos del país.
Más adelante presidió la agencia estatal de noticias Télam durante el gobierno de Mauricio Macri.
Antes de asumir responsabilidades de gestión, construyó una extensa carrera como conductor y periodista de actualidad. Durante décadas estuvo vinculado a los noticieros de aire y formó parte de distintas etapas de la televisión argentina.
Su fallecimiento generó numerosas muestras de pesar entre colegas y profesionales que compartieron con él distintos momentos de su carrera.
El recuerdo de colegas y dirigentes
Tras conocerse la noticia, distintos periodistas y comunicadores expresaron públicamente su reconocimiento hacia Pousá.
La periodista Guadalupe Vázquez destacó "su estilo culto, elegante y moderado, y los consejos que daba como un padre".
"Se fue un caballero, un valiente y un periodista excepcional, pero sobre todo un ser humano sumamente cálido, afectuoso y amigo de sus amigos", escribió.
También el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y ex ministro de Medios Públicos durante la presidencia de Mauricio Macri, Hernán Lombardi, lo recordó como "un periodista comprometido y un demócrata enamorado de su patria", que "enfrentó a las mafias y a la corrupción".
Por su parte, el periodista y ex directivo de la TV Pública Néstor Sclauzero también lo despidió con un mensaje de afecto, en el que destacó su "gran trayectoria en noticieros de varios canales (Telenoche, América entre otros)" y le deseó: "Buen viaje, Rolo".