Franco Armani deja River después de ocho años y vuelve a Atlético Nacional para cerrar su carrera

El último partido del arquero con la camiseta de River fue el 20 de mayo, en el empate 1-1 frente a Bragantino por la Copa Libertadores. Antes de eso, apenas había sumado 45 minutos ante Vélez. Lejos de los tiempos en los que era una pieza indiscutida para Marcelo Gallardo, Armani entendió que era momento de cerrar su ciclo en Núñez.