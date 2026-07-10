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Franco Armani deja River después de ocho años y vuelve a Atlético Nacional para cerrar su carrera

El arquero rescindió su contrato de común acuerdo con el club de Núñez y regresará a Medellín, donde también es ídolo. Se va como uno de los grandes referentes de la historia del “Millonario”.

DESPEDIDA. Franco Armani dejará de ser arquero de River para regresar a Atlético Nacional de Medellín.
DESPEDIDA. Franco Armani dejará de ser arquero de River para regresar a Atlético Nacional de Medellín.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Armani rescindió de mutuo acuerdo su contrato con River Plate este mes para regresar a Atlético Nacional de Colombia tras perder la titularidad a causa de lesiones.
  • El arquero de 39 años acordó finalizar su vínculo contractual hasta 2026 tras perder la titularidad ante el juvenil Beltrán, cerrando un ciclo de 10 títulos y 366 partidos.
  • Su salida cierra una etapa dorada en River y abre paso a nuevos liderazgos, mientras que su retorno a Medellín coronará el tramo final de su histórica trayectoria deportiva.
Resumen generado con IA

El final de una era llegó. Franco Armani dejará de ser arquero de River después de ocho años y medio para regresar a Atlético Nacional de Medellín, el club donde también construyó una historia inolvidable y donde planea disputar los últimos capítulos de su carrera profesional a los 39 años.

La salida del guardameta se produjo antes de la finalización de su contrato, que estaba vigente hasta diciembre de 2026. Ambas partes acordaron interrumpir el vínculo luego de un último semestre en el que Armani perdió protagonismo por las lesiones y por la aparición del juvenil Santiago Beltrán, quien terminó quedándose con la titularidad.

El último partido del arquero con la camiseta de River fue el 20 de mayo, en el empate 1-1 frente a Bragantino por la Copa Libertadores. Antes de eso, apenas había sumado 45 minutos ante Vélez. Lejos de los tiempos en los que era una pieza indiscutida para Marcelo Gallardo, Armani entendió que era momento de cerrar su ciclo en Núñez.

El reconocimiento

River confirmó oficialmente la salida del arquero mediante un comunicado en el que destacó que la rescisión fue "de común acuerdo" y definió el momento como "el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del club y los hinchas".

La institución de Núñez repasó sus logros y lo ubicó entre los grandes arqueros de su historia.

"Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia. Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia, entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva de River", expresó el club.

Además, River dejó una puerta abierta para el futuro: "Es, y será eternamente, parte de la historia grande de River".

El presidente de la institución, Stéfano Di Carlo, también explicó que la dirigencia decidió respetar la voluntad del arquero por todo lo que representó durante su etapa en el club.

"Se ha ganado el derecho de decidir lo que quiere hacer en cualquier momento. Tienen que tener ese espacio porque se lo han ganado", sostuvo.

El adiós

Para cerrar oficialmente su ciclo, Armani tendrá su despedida formal el lunes 13 de julio a las 16, en una conferencia de prensa en la que podrá dirigirse por última vez como jugador de River a toda la familia riverplatense.

Será el cierre de una historia que comenzó a principios de 2018, cuando llegó desde Atlético Nacional con 31 años por pedido de Marcelo Gallardo. El entrenador buscaba un arquero capaz de ganar partidos importantes y encontró mucho más que eso.

Su primer gran capítulo llegó rápidamente: en la final de la Supercopa Argentina 2018 frente a Boca, Armani fue una de las figuras de la victoria por 2-0. Meses más tarde, se convirtió en protagonista de la conquista de la Copa Libertadores en Madrid, con actuaciones decisivas frente a Independiente, Gremio y en la histórica serie contra Boca.

Números

Durante su paso por River, Armani se instaló junto a Amadeo Carrizo y Ubaldo "Pato" Fillol en la mesa de los grandes arqueros de la institución.

Ganó 10 títulos con la camiseta del "Millonario": dos internacionales y ocho nacionales. Si se suma toda su carrera, acumula 27 trofeos, incluyendo el Mundial, la Finalissima y las dos Copas América obtenidas con la Selección argentina, una cifra que lo convierte en el arquero argentino más ganador de la historia.

Además, disputó 366 partidos con River, ubicándose como el tercer arquero con más presencias en el club. Mantuvo su valla invicta en 158 oportunidades y en 2018 estableció un récord histórico al permanecer 965 minutos consecutivos sin recibir goles en torneos locales.

Su dominio también quedó reflejado en los clásicos: frente a Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo disputó 57 encuentros, con un saldo de 29 triunfos, 15 empates y apenas 13 derrotas.

Franco Armani se va de River con una certeza: no fue solamente el arquero de una época dorada, sino uno de los futbolistas que ayudaron a construirla. Ahora volverá a Medellín para cerrar el círculo en el club donde comenzó su leyenda internacional, pero con un lugar asegurado para siempre en la historia del "Millonario".

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