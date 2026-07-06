Copa del Mundo

River va con todo por Thiago Almada y acelera la negociación

El "Millonario" avanza en las negociaciones con el Atlético de Madrid para adquirir el 50% del pase del campeón del mundo. Mientras espera la decisión del volante tras el Mundial, también sigue de cerca la situación de Ángel Correa.

Thiago Almada es el gran objetivo de River para reforzar el plantel de Eduardo Coudet.
Thiago Almada es el gran objetivo de River para reforzar el plantel de Eduardo Coudet.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate avanza negociaciones con el Atlético de Madrid para adquirir el 50% del pase de Thiago Almada por 20 millones de dólares y reforzar su ataque en el segundo semestre.
  • La oferta récord coincide con la llegada de refuerzos como Otamendi y Borré. Las gestiones por Ángel Correa están en pausa, mientras que Giovanni Simeone quedó descartado.
  • El pase depende de la decisión de Almada tras el Mundial. De concretarse, será una de las compras más costosas de River y potenciará enormemente el plantel para la temporada.
Resumen generado con IA

River no se retira del mercado de pases y continúa en la búsqueda de un refuerzo de jerarquía para potenciar su ataque de cara al segundo semestre. Luego de concretar varias incorporaciones importantes, la dirigencia apunta todos sus cañones a Thiago Almada, aunque también sigue de cerca la situación de Ángel Correa. En contrapartida, la posibilidad de sumar a Giovanni Simeone quedó prácticamente descartada.

Thiago Almada, el gran objetivo de River

El nombre que más ilusión genera en Núñez es el de Thiago Almada. El volante ofensivo, que actualmente disputa el Mundial 2026 con la Selección, pasó a ser la prioridad absoluta de la dirigencia y en las últimas horas las negociaciones registraron avances importantes.

River y el Atlético de Madrid se encuentran cerca de alcanzar un acuerdo por la compra del 50% del pase del futbolista a cambio de 20 millones de dólares, una cifra que convertiría la operación en una de las más importantes de la historia del club.

Sin embargo, la decisión final todavía dependerá del propio Almada. El mediocampista no analizará ninguna propuesta hasta finalizar su participación en la Copa del Mundo. Su intención sigue siendo continuar su carrera en Europa, aunque en River mantienen el optimismo porque están dispuestos a ofrecerle un contrato similar al que actualmente percibe en el fútbol español si no aparecen nuevas alternativas en el Viejo Continente.

Correa espera y Simeone se aleja

Mientras la ilusión por Almada crece, la negociación por Ángel Correa atraviesa un momento de pausa. El delantero mantiene un conflicto con Tigres de México luego de no presentarse al inicio de la pretemporada, aunque el club mexicano fijó una postura firme y pretende un piso de 18 millones de dólares para comenzar cualquier negociación.

En River consideran elevada esa cifra y esperan que el escenario se distienda antes de retomar las conversaciones. La idea es presentar una oferta cercana a los 15 o 16 millones de dólares, monto con el que creen que la transferencia podría llegar a concretarse.

Muy diferente es el panorama de Giovanni Simeone. El regreso del delantero quedó descartado, al menos durante este mercado de pases, luego de que su club le comunicara que no será transferido en esta ventana.

Mientras tanto, el Millonario ya aseguró varias incorporaciones de peso para afrontar la segunda parte de la temporada. Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Lucas Beltrán (quien regresó al club) y Giovanni González ya fueron confirmados como refuerzos. A ellos se suma Rafael Santos Borré, que se incorporará a los entrenamientos tras el regreso del plantel a Buenos Aires, aunque su presencia en el próximo compromiso de Copa Argentina frente a Aldosivi dependerá de que River resuelva el cupo de extranjeros, actualmente completo.

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