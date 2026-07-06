River va con todo por Thiago Almada y acelera la negociación

Mientras tanto, el Millonario ya aseguró varias incorporaciones de peso para afrontar la segunda parte de la temporada. Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Lucas Beltrán (quien regresó al club) y Giovanni González ya fueron confirmados como refuerzos. A ellos se suma Rafael Santos Borré, que se incorporará a los entrenamientos tras el regreso del plantel a Buenos Aires, aunque su presencia en el próximo compromiso de Copa Argentina frente a Aldosivi dependerá de que River resuelva el cupo de extranjeros, actualmente completo.