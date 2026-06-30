Mundial 2026

"Esto parece Walking Dead": LA GACETA estrena su serie de vlogs mundialistas con un recorrido nocturno por Kansas City

La producción retrata el distrito de bares del centro de la ciudad donde se instaló la Selección argentina durante la primera parte del Mundial.

PARECE WALKING DEAD. LA GACETA estrena hoy el primer episodio de su serie de vlogs producidos durante la cobertura del Mundial.
"PARECE WALKING DEAD". LA GACETA estrena hoy el primer episodio de su serie de vlogs producidos durante la cobertura del Mundial.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA estrenó hoy un vlog de los periodistas B. Farano y M. Auad sobre la solitaria noche de Kansas City, sede de Argentina en el Mundial, para mostrar su vacía vida social.
  • El recorrido se centró en el distrito Power & Light, donde constataron calles vacías y bares sin clientes debido a que la vida social local depende del auto y no de la calle.
  • Este primer episodio inicia una serie de envíos que mostrarán el detrás de escena del Mundial, la vida de los hinchas argentinos y el pulso de las ciudades anfitrionas.
Resumen generado con IA

LA GACETA estrena hoy el primer episodio de su serie de vlogs producidos durante la cobertura del Mundial. En el envío, los periodistas Bruno Farano y Matías Auad recorren la noche de Kansas City, el hogar de la Selección argentina durante la competencia, y registran calles iluminadas, bares abiertos, veredas limpias y una sensación persistente de vacío.

El recorrido se concentra en Power & Light, el distrito de bares y entretenimiento del downtown. Es una zona que luce preparada para la vida nocturna: guirnaldas de luces, carteles de neón, restaurantes, música en vivo, mesas sobre la vereda y el T-Mobile Center, un estadio cubierto con capacidad para casi 19.000 personas. Sin embargo, durante la caminata, la mayoría de las sillas aparecen vacías y el movimiento peatonal es escaso.

A lo largo del episodio hablan vecinos de Kansas City, extranjeros y argentinos que llegaron por el Mundial. Entre los testimonios aparece una explicación para tanto silencio: la ciudad se mueve en auto, las distancias son largas y la vida social no siempre ocurre en la calle. Para quienes llegan desde Argentina, acostumbrados al ruido, a la caminata y al encuentro espontáneo, el contraste es inevitable.

La impresión que atraviesa el vlog es la de una ciudad prolija, segura y organizada, pero con poca vida visible. Kansas City aparece como un escenario de televisión montado con luces, bares, pantallas, música y calles limpias, pero con la ausencia de los actores. “Falta corazón, falta sazón”, resume uno de los entrevistados durante la recorrida.

Este primer episodio funciona como una mirada lateral del Mundial, contando cómo se vive el torneo en las ciudades anfitrionas, qué ritmo tienen sus calles y qué descubren los enviados cuando la pelota deja de rodar.

La serie continuará con nuevos recorridos, historias de argentinos en Estados Unidos y postales del detrás de escena de la cobertura internacional de LA GACETA. En este primer capítulo, Kansas City queda retratada como una ciudad llena de luces, pero con una pregunta flotando en el aire: ¿dónde está la gente?

Mirá el episodio:

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