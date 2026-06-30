"Esto parece Walking Dead": LA GACETA estrena su serie de vlogs mundialistas con un recorrido nocturno por Kansas City

A lo largo del episodio hablan vecinos de Kansas City, extranjeros y argentinos que llegaron por el Mundial. Entre los testimonios aparece una explicación para tanto silencio: la ciudad se mueve en auto, las distancias son largas y la vida social no siempre ocurre en la calle. Para quienes llegan desde Argentina, acostumbrados al ruido, a la caminata y al encuentro espontáneo, el contraste es inevitable.