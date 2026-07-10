Santiago del Estero: llevó a su tío al monte, le pegó y lo dejó atado a un árbol durante cinco horas

Resumen para apurados
- Un hombre denunció que su sobrino y dos cómplices lo golpearon y ataron a un árbol por cinco horas tras engañarlo para ir a un monte en Santiago del Estero el pasado lunes.
- La víctima fue llevada bajo engaños y atacada con golpes y un rebenque. Aunque denunció problemas familiares previos, la policía sospecha de un trasfondo vinculado a las drogas.
- La causa quedó a cargo del fiscal Martín Silva bajo la carátula de lesiones leves y amenazas. Se esperan los peritajes médicos y el avance de la investigación del presunto móvil.
Un hombre denunció que su sobrino lo llevó hasta el monte, lo agredió físicamente junto a otras dos personas y lo dejó atado a un árbol durante cinco horas. El hecho ocurrió en el paraje Puestito de San Antonio, en la provincia de Santiago del Estero.
Según la denuncia, todo habría sucedido el lunes, aunque la víctima recién se presentó a radicar la denuncia en la noche del miércoles, en la Comisaría Nº 63. En un primer momento, el hombre dijo que mantenía con su sobrino "problemas de vieja data", pero luego los investigadores hallaron indicios que permiten sospechar que el conflicto estaría vinculado con las drogas.
De acuerdo con la información que publicó El Liberal, el denunciante llegó a la dependencia policial alrededor de las 22 y relató que el lunes al mediodía su sobrino, identificado como Yonathan, se presentó en su casa y lo convenció de acompañarlo hasta un monte ubicado a 600 metros del lugar.
La excusa que utilizó el joven fue que, supuestamente, otras personas querían hablar con él. La víctima accedió a ir y, al llegar, se encontró con dos amigos de su sobrino. Entre los tres, siempre de acuerdo con su testimonio, lo agredieron a golpes de puño y de rebenque.
Después de la golpiza, lo maniataron y lo dejaron atado a un árbol. El hombre aseguró que, antes de retirarse, sus agresores lo amenazaron con frases como "no salgas a la calle si no ya vas a ver lo que te va a pasar" y "te vamos a violar". Recién después de cinco horas atado, logró desatarse y regresar a su casa.
El denunciante evitó dar precisiones sobre qué pudo haber desencadenado el ataque y solo hizo referencia a "problemas de vieja data" con su sobrino. No obstante, los investigadores sumaron a la causa elementos que refuerzan la hipótesis de un conflicto vinculado al narcotráfico.
La causa quedó caratulada como lesiones leves y amenazas, y está a cargo del fiscal de turno, Martín Silva, quien dispuso que el denunciante sea examinado por personal médico. La investigación continúa su curso.