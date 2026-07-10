Santiago del Estero: llevó a su tío al monte, le pegó y lo dejó atado a un árbol durante cinco horas

Después de la golpiza, lo maniataron y lo dejaron atado a un árbol. El hombre aseguró que, antes de retirarse, sus agresores lo amenazaron con frases como "no salgas a la calle si no ya vas a ver lo que te va a pasar" y "te vamos a violar". Recién después de cinco horas atado, logró desatarse y regresar a su casa.