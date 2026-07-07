Le disparó cuatro veces a su pareja, creyó que la había matado y se quitó la vida en Santiago del Estero

Un dramático episodio de violencia sacudió a la localidad de San Antonio Norte, en Santiago del Estero. Un hombre de 55 años fue hallado muerto de un disparo en la cabeza después de haber atacado a balazos a su pareja, una mujer de 46 años que permanece internada en estado crítico. La principal hipótesis de los investigadores es que creyó haberla matado antes de quitarse la vida.