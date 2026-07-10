Los nuevos 15: por qué cada vez más familias eligen viajar a Disney en lugar de hacer una fiesta

Hace no muchos años, cuando una chica cumplía 15, la primera pregunta era de qué color iba a ser el vestido o dónde se iba a hacer la fiesta. Hoy, en muchas familias, esa conversación empieza de otra manera: “¿Hacemos la fiesta o nos vamos a Disney?”.
No es que la tradicional celebración haya desaparecido. Pero cada vez son más quienes deciden cambiar una noche de fiesta por una experiencia que dure varios días y deje recuerdos para toda la vida. “No creo que una opción sea mejor que la otra. Lo que cambió fue la forma en que muchas familias quieren celebrar este momento tan importante”, explica Franco Ponce, CEO de ALAS Turismo.
Según cuenta, detrás de esta tendencia hay un cambio mucho más profundo que una simple elección entre una fiesta y un viaje. “Las nuevas generaciones valoran cada vez más las experiencias. Quieren vivir algo que recuerden toda la vida. Y los padres también empiezan a mirar ese momento desde otra perspectiva”, plantea.
Ponce conoce de cerca ese universo. En su juventud fue coordinador de viajes de egresados, una experiencia que, asegura, le permitió comprender cómo este tipo de viajes impactan en los adolescentes.
“Aprendí que los chicos casi nunca recuerdan el hotel o el medio de transporte. Lo que recuerdan son las amistades que hicieron, las anécdotas, las risas y todo lo que vivieron juntos”, señala.
Frente a esta tendencia, ALAS Turismo decidió incorporar a su propuesta los viajes de 15 años a Disney, representando en Tucumán a Enjoy15, uno de los operadores especializados más importantes del país en este tipo de experiencias. “Veíamos que cada vez más familias nos consultaban por este tipo de viajes. Por eso buscamos un socio con experiencia y trayectoria en este segmento y elegimos representar a Enjoy15. Nosotros acompañamos a las familias desde Tucumán con el asesoramiento y el seguimiento durante todo el proceso”.
Para muchas adolescentes, este viaje representa además su primera experiencia internacional sin sus padres. “Hay algo muy lindo que sucede durante esos días. Aprenden a convivir con un grupo, a respetar horarios, a desenvolverse con mayor autonomía y a ganar confianza. Son aprendizajes que aparecen naturalmente mientras disfrutan del viaje”, indica.
Pero si para las chicas representa un paso hacia una mayor independencia, para los padres también significa vivir una experiencia muy especial. “Siempre digo que el viaje también lo hacen los padres. Hay mucha emoción cuando llega el momento de despedirlas en el aeropuerto. Es una mezcla de orgullo, confianza y la sensación de que sus hijas están empezando una nueva etapa”, sostiene.
A diferencia de lo que ocurría años atrás, hoy las familias viven el viaje casi en tiempo real gracias a la tecnología. “Antes había una llamada cada algunos días. Hoy reciben fotos, videos y mensajes permanentemente. Eso genera mucha tranquilidad y permite compartir la experiencia de otra manera”.
Aunque Disney sigue siendo el destino por excelencia para este tipo de propuestas, Ponce considera que el verdadero valor del viaje va mucho más allá de los parques temáticos.
“Disney es el escenario. Lo realmente importante es todo lo que pasa durante esos días: las amistades que nacen, las experiencias compartidas, la convivencia y esa sensación de estar viviendo algo que marca un antes y un después”, agrega.
Por eso, explica, el trabajo de una agencia comienza mucho antes de que despegue el avión. “Nuestro rol es acompañar a las familias desde el primer momento, ayudarlas a elegir la propuesta adecuada, transmitirles tranquilidad y ser su referente local durante todo el proceso. Detrás del viaje hay un operador con muchísimos años de experiencia organizando estos grupos y nosotros aportamos la cercanía, el asesoramiento y el acompañamiento que las familias valoran”.
Para Ponce, el crecimiento de este tipo de viajes refleja un cambio de época. “Creo que las nuevas generaciones valoran cada vez más las experiencias por sobre las cosas materiales. Y eso no significa que una fiesta haya perdido valor. Simplemente significa que hoy muchas familias eligen celebrar ese momento de una manera diferente. Al final, de eso se trata: de construir un recuerdo que los acompañe toda la vida”, finaliza.