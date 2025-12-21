Alas Turismo reafirma su posicionamiento y proyecta una expansión estratégica hacia 2026

Alas Turismo es una agencia de viajes con sede en la provincia de Tucumán, orientada al desarrollo de soluciones turísticas internacionales, con especial énfasis en el diseño de experiencias a medida y en la gestión integral de viajes. Fundada y dirigida por Franco Ponce, la empresa se ha posicionado como un actor relevante del turismo internacional en el NOA, combinando planificación estratégica, conocimiento del mercado y acompañamiento profesional al cliente.
El año 2025 representó una etapa de consolidación para la compañía. “Fue un período en el que fortalecimos nuestra estructura interna, profesionalizamos procesos y ordenamos el crecimiento para sostenerlo en el tiempo”, señala Ponce, fundador y CEO de Alas Turismo.
Entre los principales logros del año se destacan la expansión de la oferta de paquetes internacionales, el crecimiento de los viajes grupales acompañados y la formalización de alianzas estratégicas con operadores y proveedores, lo que permitió optimizar la propuesta comercial y mejorar la competitividad de los productos. A su vez, la empresa avanzó en la estandarización de procedimientos internos, orientados a garantizar eficiencia operativa y calidad de servicio.
En cuanto a los desafíos, el contexto económico y la alta competitividad del sector exigieron una gestión cuidadosa. “El principal reto fue adaptarnos a un mercado dinámico, con clientes cada vez más informados y exigentes. Eso nos llevó a elevar estándares, invertir en planificación y reforzar nuestra propuesta de valor”, explica Ponce.
Proyección y objetivos 2026
De cara a 2026, Alas Turismo plantea una etapa de crecimiento estratégico, con foco en el posicionamiento internacional de la marca, la diversificación de productos turísticos y el fortalecimiento de su ecosistema digital y comercial. La empresa apunta a escalar su operación manteniendo altos niveles de calidad y atención personalizada.
“Nuestro objetivo es consolidarnos como una empresa de referencia en turismo internacional desde Tucumán, desarrollando propuestas sólidas, sostenibles y alineadas a las nuevas demandas del mercado”, afirma el CEO.
Asimismo, Alas Turismo proyecta profundizar su rol como generador de oportunidades en la región, fortaleciendo vínculos con actores del sector y promoviendo a Tucumán como un punto estratégico de partida para viajes internacionales.
Relación con los clientes y visión de largo plazo
Desde la compañía destacan la construcción de relaciones de largo plazo con sus clientes como uno de los pilares de su crecimiento. “Trabajamos sobre la confianza, la planificación y el cumplimiento. Cada viaje es un proyecto que gestionamos con responsabilidad”, concluye Ponce.
Con una visión clara y una estructura en proceso de expansión, Alas Turismo continúa fortaleciendo su posicionamiento en el mercado, apostando a un crecimiento ordenado y sostenible, con identidad local y proyección global.