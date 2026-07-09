Una mujer estuvo presa más de dos años por un crimen que no cometió: ahora el Estado deberá indemnizarla con $126 millones

Patricia Miriam Larroza, una mujer de Mercedes, Buenos Aires, recibirá una indemnización de $126.800.000 más intereses luego de haber permanecido más de dos años en prisión acusada de instigar el asesinato de su pareja en 2013. Tras el juicio oral, la fiscalía retiró los cargos y el tribunal la absolvió al comprobar que la acusación se sostenía sobre el testimonio de un falso testigo.