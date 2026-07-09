Una mujer estuvo presa más de dos años por un crimen que no cometió: ahora el Estado deberá indemnizarla con $126 millones

Resumen para apurados
- La Justicia bonaerense ordenó indemnizar con $126 millones a Patricia Larroza, detenida injustamente en Mercedes por el crimen de su pareja en 2013 que no cometió.
- Larroza fue encarcelada en 2013 bajo prisión preventiva por un falso testimonio de una banda armada. En 2015 el fiscal retiró cargos y la Justicia la absolvió.
- El caso sienta un precedente histórico sobre la responsabilidad del Estado por prisiones preventivas arbitrarias y marca una de las mayores indemnizaciones en Buenos Aires.
Patricia Miriam Larroza, una mujer de Mercedes, Buenos Aires, recibirá una indemnización de $126.800.000 más intereses luego de haber permanecido más de dos años en prisión acusada de instigar el asesinato de su pareja en 2013. Tras el juicio oral, la fiscalía retiró los cargos y el tribunal la absolvió al comprobar que la acusación se sostenía sobre el testimonio de un falso testigo.
La resolución llegó trece años después del crimen y responsabiliza a la Provincia de Buenos Aires por los daños ocasionados por una prisión preventiva que la Justicia consideró injustificada y excesiva.
Cómo fue la causa por la que Patricia Larroza estuvo presa
El caso comenzó el 5 de julio de 2013, cuando Fabián Héctor Martínez salió durante la madrugada y desapareció. Al día siguiente fue encontrado muerto con siete puñaladas. Además del homicidio, los atacantes le robaron el automóvil, dinero, el celular y otras pertenencias.
Poco después, Patricia Miriam Larroza, quien era su pareja, fue acusada de haber instigado el crimen. La imputación se apoyó principalmente en la declaración de un testigo de identidad reservada que aseguró que ella había "entregado" a la víctima.
En agosto de ese año, la mujer quedó detenida con prisión preventiva y permaneció encarcelada hasta el juicio oral.
La absolución y el descubrimiento de un falso testigo
Durante el debate oral, el fiscal retiró la acusación por falta de pruebas y, en octubre de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mercedes absolvió a Larroza.
En el juicio también se comprobó que el testigo que había motivado la acusación integraba una organización dedicada a fabricar causas penales falsas. Los jueces señalaron que sus dichos nunca fueron corroborados y que la investigación avanzó sin reunir evidencias suficientes para sostener la responsabilidad penal de la acusada.
Pese al avance de la investigación, los autores materiales del homicidio nunca fueron identificados.
La demanda contra el Estado y la millonaria indemnización
Tras recuperar la libertad, Larroza inició una demanda por daños y perjuicios contra el Estado bonaerense. La causa llegó a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes, cuya Sala I concluyó que la prisión preventiva fue irrazonable y careció de fundamentos sólidos.
Como consecuencia, la Justicia condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar $126.800.000, más intereses calculados al 6% anual desde la fecha de la detención, el 26 de agosto de 2013, hasta la sentencia.
Cómo se compone la indemnización
El monto fijado por la Justicia se distribuye de la siguiente manera:
$26.800.000 por incapacidad psíquica.
$100.000.000 por daño moral.
Al fundamentar esta última suma, el tribunal destacó el impacto que la prisión tuvo sobre la vida familiar de Larroza. La mujer es madre de cuatro hijos y, al momento de su detención, dos de ellos eran menores de edad. Además, uno de sus hijos padece hidrocefalia y requería cuidados permanentes que ella no pudo brindar mientras permaneció encarcelada.
Con esta sentencia, la Justicia reconoció la responsabilidad del Estado por la privación ilegítima de la libertad sufrida por Patricia Miriam Larroza y ordenó una de las indemnizaciones más importantes dictadas en un caso de este tipo en la provincia de Buenos Aires.