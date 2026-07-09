Legalmente rubia vuelve en formato serie: cómo es Elle, la precuela de Prime Video

Más de dos décadas después del estreno de Legalmente rubia, Elle Woods vuelve a la pantalla. Esta vez no lo hace como estudiante de Derecho en Harvard, sino como una adolescente que todavía está descubriendo quién quiere ser. Esa es la propuesta de "Elle", la nueva serie de Prime Video que funciona como precuela del clásico protagonizado por Reese Witherspoon.