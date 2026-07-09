Legalmente rubia vuelve en formato serie: cómo es Elle, la precuela de Prime Video

Resumen para apurados
- Prime Video estrenó "Elle", una serie precuela de "Legalmente rubia" protagonizada por Lexi Minetree, que narra la adolescencia del icónico personaje antes de Harvard.
- Producida por Reese Witherspoon, la serie de ocho episodios se sitúa en 1995 y aborda la etapa escolar de Woods, combinando la moda clásica con un tono de drama adolescente.
- Aunque las críticas iniciales están divididas por apelar a la nostalgia, Prime Video ya confirmó una segunda temporada, expandiendo así esta icónica franquicia de los 2000.
Más de dos décadas después del estreno de Legalmente rubia, Elle Woods vuelve a la pantalla. Esta vez no lo hace como estudiante de Derecho en Harvard, sino como una adolescente que todavía está descubriendo quién quiere ser. Esa es la propuesta de "Elle", la nueva serie de Prime Video que funciona como precuela del clásico protagonizado por Reese Witherspoon.
La producción tiene ocho capítulos y ya puede verse completa en Prime Video. Además, la plataforma confirmó una segunda temporada antes del debut de la primera.
La serie busca ampliar el universo de una película que se convirtió en una de las comedias más reconocibles de comienzos de los 2000, con su estética rosa, sus frases recordadas y una protagonista que desafió los prejuicios sobre la apariencia y la inteligencia.
La historia antes de Harvard
Elle se sitúa en 1995, varios años antes de los eventos de la película . La serie sigue a Elle Woods durante la secundaria, mientras atraviesa amistades difíciles, un romance prohibido y conflictos propios de la adolescencia.
La intención es mostrar cómo se formó la personalidad que luego se volvió central en Legalmente rubia: optimista, segura, perseverante y capaz de defender su lugar incluso cuando los demás la subestiman.
Una nueva actriz para un personaje icónico
Lexi Minetree interpreta a la versión adolescente de Elle Woods, el personaje que convirtió a Reese Witherspoon en uno de los rostros más reconocidos de la comedia de los 2000.
El elenco también incluye a June Diane Raphael, Tom Everett Scott, Jacob Moskovitz, Zac Looker, Amy Pietz, Gabrielle Policano y Chandler Kinney.
La serie está producida por Hello Sunshine, la compañía fundada por la propia Witherspoon, junto con Amazon MGM Studios.
Qué conserva del clásico
La nueva producción recupera elementos asociados con Legalmente rubia: la moda, el humor, la mirada optimista de su protagonista y la idea de que la apariencia no define la capacidad de una persona.
Sin embargo, el tono está más cerca del drama adolescente que de la comedia universitaria de la película. Por eso, las primeras críticas fueron divididas. Algunos medios destacaron el carisma de Minetree, mientras que otros señalaron que la serie depende demasiado de la nostalgia.