Murió Ramiro Agulla, el publicista disruptivo que transformó la política y la cultura popular argentina

En sus últimos años, aunque alejado de la primera línea de las grandes agencias, continuó analizando la realidad nacional con su particular mirada crítica. Su muerte deja un vacío en una industria que hoy, más que nunca, intenta recuperar esa chispa de audacia y originalidad que él supo imprimirle a cada una de sus creaciones. Con su partida, el mundo de las ideas pierde a uno de sus arquitectos más influyentes.