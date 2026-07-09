Cartas de lectores: Educación Física en Tucumán

Como profesor de Educación Física del sistema educativo de la provincia de Tucumán, y como padre de un alumno escolarizado en la misma jurisdicción, considero necesario volver a insistir públicamente sobre una problemática que he venido planteando en reiteradas oportunidades a través de este medio, y que aún NO ha sido abordada de manera integral. En publicaciones anteriores se ha señalado la necesidad de adecuar la organización horaria del espacio de Educación Física a la normativa vigente, que establece dos estímulos semanales en días distintos, con intervalos adecuados entre clases, en función de criterios pedagógicos, sanitarios y de formación integral de los estudiantes. En este sentido, resulta importante reconocer que en algunas instituciones de nivel secundario se han producido avances parciales, con adecuaciones que tienden a una mayor correspondencia entre la normativa y la organización horaria del área. Sin embargo, estos avances no han sido homogéneos dentro del sistema educativo provincial. En particular, en numerosas escuelas técnicas se mantiene aún un esquema de concentración de la carga horaria en una sola jornada mediante clases de doble estímulo, generando una implementación desigual del mismo espacio curricular según la modalidad institucional. Esta situación convive con un hecho preocupante: la progresiva naturalización de dicho esquema como modalidad habitual de trabajo, incluso cuando se aparta de los criterios pedagógicos que sustentan la disciplina. En la práctica, se ha instalado una interpretación organizativa que termina condicionando la implementación del área más allá de su sentido formativo original. A esto se suma que, en determinados procesos de organización institucional, incluyendo la cobertura de cargos docentes, estos esquemas horarios se reproducen sin una revisión estructural previa, lo que contribuye a su permanencia en el tiempo y dificulta la posibilidad de corrección sistémica. Quienes nos hemos formado como profesores de Educación Física no hemos sido preparados para desempeñar la enseñanza del área bajo criterios pedagógicos distintos según la modalidad educativa. La formación docente establece fundamentos comunes respecto de la distribución de los estímulos, la continuidad de los aprendizajes y la importancia de la regularidad en la práctica corporal. Por ello, la existencia de esquemas diferenciados dentro del propio sistema educativo genera una contradicción entre la formación profesional, la normativa vigente y la práctica institucional efectivamente aplicada. La Educación Física constituye un espacio curricular esencial para la salud, la vida activa, la convivencia y la formación integral de los estudiantes. Su implementación no puede quedar sujeta a criterios dispares ni a interpretaciones administrativas que alteren su sentido pedagógico. En este contexto, considero necesario que las autoridades educativas provinciales avancen en una revisión integral de la organización del área, con el objetivo de garantizar criterios unificados de aplicación en todas las instituciones educativas, sin distinción de modalidad. La coherencia entre normativa, formación docente y práctica institucional no puede seguir siendo una deuda pendiente del sistema educativo. No puede sostenerse como válido un esquema que contradice la normativa vigente solo por razones organizativas o pedidos externos.