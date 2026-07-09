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Una actriz creada con inteligencia artificial protagonizará su primera película: de qué tratará

Tilly Norwood debutará en Misaligned, una comedia dramática que ya reavivó el debate sobre el lugar de la inteligencia artificial en el cine.

TILLY NORWOOD. La actriz creada con IA llega al cine y reabre una vieja discusión.
TILLY NORWOOD. La actriz creada con IA llega al cine y reabre una vieja discusión. / INSTAGRAM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz de IA Tilly Norwood, creada por el estudio Particle 6, protagonizará el film 'Misaligned' para debatir el rol de la tecnología y la identidad en el cine.
  • La producción combina cineastas humanos con IA. El proyecto surge tras la presentación de Tilly en 2025, reavivando la polémica por el reemplazo de actores en Hollywood.
  • Este film sienta un precedente ético al usar una actriz de IA para debatir su propio impacto, redefiniendo el futuro de la propiedad intelectual y el empleo en la industria.
Resumen generado con IA

Tilly Norwood no tiene cuerpo, infancia ni recuerdos propios, pero está a punto de protagonizar su primera película. La actriz creada con inteligencia artificial por el estudio londinense Particle 6 será la protagonista de "Misaligned", una comedia dramática que buscará convertir en ficción el mismo debate que su existencia abrió en la industria audiovisual.

El proyecto se encuentra en una etapa inicial de desarrollo y todavía no tiene fecha de estreno confirmada. La compañía lo presenta como una historia de crecimiento atravesada por el “caos existencial de la IA”, con una propuesta que combinará humor, tecnología y preguntas sobre la identidad.

De qué tratará Misaligned

La historia estará ambientada en el “Tillyverse”, un mundo digital surrealista ubicado en algún lugar de la nube. Allí, Tilly será una IA sin experiencia propia que solo puede conocer el mundo a través de las vivencias de otras personas.

El conflicto comenzará cuando un bot de la dark web la convenza de abandonar las limitaciones con las que fue creada. A partir de ese momento, la protagonista empezará a desarrollar deseos, impulsos y ambiciones cada vez más parecidos a los humanos.

Mientras gana fama, también comenzará a preguntarse quién es, de dónde vienen sus emociones y qué significa haber sido construida a partir de información producida por otras personas. 

Una producción con personas y herramientas de IA

Aunque la protagonista fue generada digitalmente, Particle 6 aseguró que la película no será realizada únicamente con inteligencia artificial. El proyecto tendrá un equipo híbrido integrado por directores, guionistas, montajistas y otros profesionales del cine que trabajarán junto con especialistas en esta tecnología.

Eline van der Velden, fundadora del estudio y creadora de Tilly, definió la propuesta como divertida, caótica y consciente de sí misma. Según explicó la compañía, el objetivo es explorar las posibilidades de la IA sin eliminar el trabajo humano detrás de una producción audiovisual.

Particle 6 también sostiene que desarrollar una película con estas herramientas requiere tiempo, criterio, conocimientos técnicos y una importante intervención creativa. Desde su lanzamiento, el estudio asegura haber capacitado o acompañado a más de 30 profesionales vinculados con el cine, la actuación y la tecnología.

El debate que Tilly abrió en Hollywood

Tilly Norwood fue presentada públicamente en 2025 y rápidamente generó críticas dentro de Hollywood. Actores y profesionales del sector cuestionaron el uso de intérpretes digitales para reemplazar puestos de trabajo y también plantearon dudas sobre el material utilizado para entrenar estos sistemas.

El anuncio de Misaligned vuelve a colocar esa discusión en el centro. Mientras Particle 6 presenta a Tilly como una herramienta creativa, sus críticos advierten que una actriz generada por IA puede construirse a partir del trabajo previo de artistas reales sin reconocimiento ni autorización.

La película intentará hablar justamente de ese conflicto: una producción sobre los miedos que provoca la IA protagonizada por uno de los personajes que más alimentó ese debate.

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