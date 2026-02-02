Un campeón del mundo y su esposa son investigados por trata de personas y explotación laboral

El relato de la familia indica que el vínculo se inició a partir de un contacto con Triay, quien habría ofrecido trabajo en Francia y la promesa de regularizar la situación migratoria en un plazo determinado. Sin embargo, siempre según la denuncia, esas gestiones nunca se concretaron. La causa también incorpora un episodio ocurrido en diciembre de 2024, durante un intento de robo a la vivienda, en el que el padre de familia habría intervenido para repeler a los intrusos, un hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad.