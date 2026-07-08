Nuevo debate por la reforma del Código de Planeamiento Urbano de la capital

El magíster y licenciado Elvio Dante Gambarte, en representación al Copit, planteó en su disertación la necesidad de avanzar sobre un programa integral de medio ambiente, enfatizando que tener una ciudad inteligente “no significa digitalizar lo que se les ocurra”, sino que tiene que ver con la planificación, el monitoreo, la información y la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) para la gestión.