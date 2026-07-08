Política

Nuevo debate por la reforma del Código de Planeamiento Urbano de la capital

Expusieron la SAT y el Copit.

Nuevo debate por la reforma del Código de Planeamiento Urbano de la capital
FUENTE: CONCEJO DELIBERANTE DE SMT
Hace 5 Hs


La comisión especial para la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) para San Miguel de Tucumán desarrolló su sexta audiencia pública en el Concejo Deliberante. Las exposiciones estuvieron a cargo del Consejo Profesional de Ingeniería de Tucumán (Copit) y de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT).

El magíster y licenciado Elvio Dante Gambarte, en representación al Copit, planteó en su disertación la necesidad de avanzar sobre un programa integral de medio ambiente, enfatizando que tener una ciudad inteligente “no significa digitalizar lo que se les ocurra”, sino que tiene que ver con la planificación, el monitoreo, la información y la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) para la gestión.

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El profesional citó el caso de la transformación de la ciudad de Medellín (Colombia). “La clave no pasa por el desarrollo edilicio, sino por la mejora de las relaciones humanas. La clave es la calidad de vida”, sostuvo.

Posibilidades de crecimiento urbano

En tanto, el arquitecto Carlos Gallac, vicepresidente de la SAT, se refirió a las posibilidades de crecimiento urbano, resaltando la “mirada clara, realista, respecto del estadío en que nos encontramos”. 

“El objetivo nuestro es dejar en claro la posición de análisis como empresa encargada de administrar y distribuir el agua y recolectar las aguas residuales para su tratamiento. Nosotros encaramos un análisis de distintas zonas de desarrollo, estando convencidos de la importancia de la concientización respecto del uso del agua y de su distribución”, señaló.

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