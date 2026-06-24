Capital: se prevé debatir el Código de Planeamiento Urbano en noviembre

Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de Tucumán realizó la quinta audiencia para reformar el Código de Planeamiento Urbano, buscando debatir y aprobar el proyecto en noviembre de este año.
- Especialistas expusieron sobre crecimiento poblacional, falta de infraestructura ante el avance inmobiliario y propusieron 'UrbanSens', una herramienta de gestión inteligente.
- La reforma busca redefinir el crecimiento de la Capital hacia un modelo de ciudad inteligente, mejorando la infraestructura y la integración de las zonas periféricas rezagadas.
La comisión especial para la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) de la Capital avanza con el ciclo de audiencias públicas con la pretensión de debatir el proyecto en noviembre. Hoy por la mañana, en el Concejo Deliberante, las exposiciones estuvieron a cargo de especialistas en urbanización.
Quienes abrieron la jornada en el edificio de Monteagudo y San Martín fueron el presidente del comité, el concejal Facundo Vargas Aignasse, que celebró la “mirada y el aporte” de los profesionales participantes, y el asesor municipal Luis Lobo Chaklian, que señaló que el objetivo es que el proyecto de reforma llegue al recinto capitalino en cinco meses.
Durante la audiencia, la doctora Sandra Mansilla, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Geográficos de la Facultad de Filosofía y Letras (UNT), expuso sobre temas relacionados con la evolución reciente de la población de San Miguel de Tucumán y la segregación socioespacial. Y la doctora Jacqueline Salim Grau, del Departamento de Geografía y también integrante de la institución mencionada, habló de paisaje y planeamiento urbano.
Por su parte, la doctora Clelia Gómez Marigliano y el licenciado Walter Díaz presentaron la propuesta “UrbanSens”, una herramienta de gobernanza urbana inteligente para una planificación basada en evidencia territorial continua.
Perspectivas
Mansilla centró su disertación en los desafíos del crecimiento metropolitano. Subrayó la necesidad urgente de articular San Miguel de Tucumán con el aglomerado y las áreas periféricas, que permanecen al margen del desarrollo urbano.
La profesional afirmó que “la construcción de la ciudad tiene un ritmo más acelerado que la población”, y que “falta infraestructura” para el nivel de desarrollo inmobiliario que posee la Capital.
En tanto, Salim Grau propuso un cambio de paradigma en la concepción del entorno urbano, con preponderancia de lo visual sobre el entorno cultural. “Cuando pensamos en esta normativa, generalmente nos enfocamos en la estética y el paisaje visual, perdiendo de vista la ética del paisaje”, señaló.
Es así que sugirió poner el foco en el “paisaje invisible y latente” en el proceso de planificación urbanística para San Miguel de Tucumán.
Durante la exposición de Gómez Marigliano, del departamento de Física de la Facet (UNT), la también representante del Conicet presentó una propuesta tecnológica diseñada a transformar la gestión de la Capital.
La experta defendió la idea de superar el crecimiento descontrolado mediante el desarrollo de una red multisensorial, creada localmente, que permita el avance hacia una ciudad inteligente. En detalle, su propuesta es instalar sistemas de distribución de nodos inteligentes que incluyan sensores para medir una gran cantidad de variables.
La primera etapa de reformulación del CPU continúa y una próxima audiencia pública está programada para el próximo lunes 6 de julio. Los expositores serán el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipdvu) y el Consejo Profesional de Ingeniería de Tucumán (Copit).