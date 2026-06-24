Capital: se prevé debatir el Código de Planeamiento Urbano en noviembre

Durante la audiencia, la doctora Sandra Mansilla, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Geográficos de la Facultad de Filosofía y Letras (UNT), expuso sobre temas relacionados con la evolución reciente de la población de San Miguel de Tucumán y la segregación socioespacial. Y la doctora Jacqueline Salim Grau, del Departamento de Geografía y también integrante de la institución mencionada, habló de paisaje y planeamiento urbano.