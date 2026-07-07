Feng Shui en tu billetera: los objetos que debés sacar hoy mismo para atraer la prosperidad

Uno de los consejos más difundidos entre los practicantes de esta filosofía consiste en evitar acumular demasiadas tarjetas de crédito dentro de ella, debido a que representan dinero prestado o futuras obligaciones de pago, a diferencia de los billetes, que simbolizan la riqueza real que ya se posee. Esta distinción explica el motivo por el cual los especialistas aconsejan llevar únicamente los plásticos necesarios, dejando espacio libre para los billetes, los cuales requieren mantenerse limpios, ordenados y sin dobleces.