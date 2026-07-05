¿No tenés calefacción? Siete soluciones simples para combatir el frío en casa

Con la llegada de las bajas temperaturas y las sucesivas olas de frío que afectan a gran parte de la Argentina, mantener la casa cálida se convierte en una prioridad. Sin embargo, no todos los hogares cuentan con un sistema de calefacción central y, en muchos casos, el aumento de las tarifas de luz y gas obliga a buscar alternativas para reducir el consumo.