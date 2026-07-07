Insólito hallazgo en Santiago del Estero: encontraron cinco pumas en un barrio tras un incendio

Durante un operativo realizado en el vecindario Unión Ferroviaria y el sector de Santa Clara, ambos barrios contiguos, en la localidad santiagueña de La Banda, los Bomberos Voluntarios se encontraron con un grupo de pumas cuando revisaban la zona debido a un principio de incendio. Los vecinos reportaron el fuego alrededor de las 16:25 del lunes y recurrieron a la intervención del personal especializado, quienes solicitaron el apoyo de sus pares de la Capital debido a la cercanía de las viviendas respecto al foco, según informó el medio local El Liberal.