Insólito hallazgo en Santiago del Estero: encontraron cinco pumas en un barrio tras un incendio

Resumen para apurados
- Bomberos de La Banda (Santiago del Estero) hallaron este lunes cinco pumas en un galpón luego de extinguir un incendio en la zona y tras la denuncia de vecinos.
- Los felinos, de avanzada edad y supuestamente rescatados previamente, estaban en un predio privado cuyo responsable alegó que pertenecen a un hombre radicado en Buenos Aires.
- La Policía Ambiental y Fauna evalúan el estado de los animales. Por su avanzada edad, ya descartaron su liberación y definirán el destino y las medidas judiciales del caso.
Personal de Bomberos Voluntarios de La Banda halló este lunes cinco pumas en un barrio de la localidad de Santiago del Estero tras acudir ante la denuncia de una emergencia ígnea en el lugar. Durante el procedimiento, el auxiliar encontró numerosos ejemplares en un predio y pronto logró identificar a los responsables.
Durante un operativo realizado en el vecindario Unión Ferroviaria y el sector de Santa Clara, ambos barrios contiguos, en la localidad santiagueña de La Banda, los Bomberos Voluntarios se encontraron con un grupo de pumas cuando revisaban la zona debido a un principio de incendio. Los vecinos reportaron el fuego alrededor de las 16:25 del lunes y recurrieron a la intervención del personal especializado, quienes solicitaron el apoyo de sus pares de la Capital debido a la cercanía de las viviendas respecto al foco, según informó el medio local El Liberal.
El hallazgo de los ejemplares
El incendio se logró localizar en un galpón ubicado sobre la Ruta Provincial 93 del barrio bandeño. Una vez extinguidas las llamas y mientras inspeccionaban el establecimiento para descartar nuevos riesgos, los efectivos se dieron con la presencia de cinco ejemplares de puma distribuidos en dos sectores del establecimiento. Los uniformados tomaron conocimiento del hecho e informaron a la fiscal de turno.
En el lugar se apersonó Pedro Amado Abut, quien se presentó como el responsable del inmueble; sin embargo, informó que el dueño del terreno era Rodolfo Alejandro Villegas, quien estaría vinculado a la empresa Singer y actualmente estaría radicado en la provincia de Buenos Aires, según el reporte del medio local.
Intervención de la Policía Ambiental y Fauna
La fiscal Dra. Virginia Abrate se encargó del hecho y dispuso la inmediata intervención de la Policía Ambiental para coordinar junto al área de Fauna la verificación de la condición de los cinco ejemplares, tanto su estado sanitario como las condiciones en las que vivían. Una vez cumplidas esas diligencias, el organismo deberá elevar un informe para que la representante del Ministerio Público Fiscal determine las medidas judiciales y administrativas correspondientes.
De acuerdo con información recabada por el área de Fauna de la provincia y citada por el portal local Info del Estero, los cinco ejemplares son pumas de avanzada edad. Según manifestó el responsable del predio, se trata de animales que fueron rescatados tiempo atrás.
El destino de los felinos
Este martes, personal especializado realizará una inspección para constatar su situación sanitaria y elaborar el informe correspondiente. No obstante, fuentes vinculadas al operativo señalaron a Info del Estero que los animales se encuentran en buen bienestar general y correctamente alimentados.
Due a su edad, los pumas no podrán ser trasladados ni reinsertados en su hábitat natural. Según informó el matutino citado, los especialistas descartaron la posibilidad de evaluar su liberación en un área protegida ya que solo sería efectiva si se tratara de ejemplares jóvenes y aptos para la vida silvestre.