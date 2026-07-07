LG PlayLa mañana empieza aquí

Mundial 2026 en vivo junto a "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

Mundial 2026 en vivo junto a La mañana empieza aquí, el informativo de LA GACETA
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA transmite de lunes a viernes en Tucumán el informativo matutino "La mañana empieza aquí" por LG Play, con el fin de mantener actualizada a su audiencia regional.
  • Conducido por Di Vico, Soto y Papaterra, el magazine se emite en vivo de 7 a 9 por televisión por cable (CCC y Flow) y YouTube, consolidando su presencia multiplataforma.
  • Esta apuesta refuerza la estrategia digital del diario y su vínculo con los seguidores, consolidándose como el principal referente informativo de las mañanas tucumanas.
Resumen generado con IA

“La mañana empieza acá” es el magazine informativo de LG Play que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 7 a 9, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Graciela Di Vico, Martín Soto y Benjamín Papaterra pondera un periodismo claro, con una mirada propia y con un vínculo cercano con la audiencia.

Además de los móviles de Rosarito Ávila, desde diferentes puntos de la provincia, durante el Mundial 2026, Matías Auad y Bruno Farano contarán desde Estados Unidos todo lo que sucede con la Selección Argentina a lo largo del evento deportivo más convocante del planeta. 

Con "La mañana empieza aquí", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener a su audiencia en todas sus plataformas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

La provocadora frase de Egipto antes de enfrentar a Argentina: Tenemos a Salah y a 26 Messis

La provocadora frase de Egipto antes de enfrentar a Argentina: "Tenemos a Salah y a 26 Messis"

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia
1

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

De profesora universitaria en Tucumán a empezar de cero en Miami: Sentía que hasta respirar me costaba plata
2

De profesora universitaria en Tucumán a empezar de cero en Miami: "Sentía que hasta respirar me costaba plata"

Argentina-Egipto: qué pasará con el comercio tucumano durante el partido de la Selección
3

Argentina-Egipto: qué pasará con el comercio tucumano durante el partido de la Selección

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica
4

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

Restablecieron el servicio eléctrico tras casi dos horas de corte en barrios de la capital tucumana
5

Restablecieron el servicio eléctrico tras casi dos horas de corte en barrios de la capital tucumana

Ranking notas premium
En el Mundial de las apuestas, todos perdemos
1

En el Mundial de las apuestas, todos perdemos

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
2

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Qué se espera de la visita de Javier Milei a Tucumán para este 9 de Julio
3

Qué se espera de la visita de Javier Milei a Tucumán para este 9 de Julio

Las garras narco que corrompen personas e instituciones
4

Las garras narco que corrompen personas e instituciones

Recuerdos fotográficos: la estatua Parábola, bajo la nevada de 1920 en la plaza Independencia
5

Recuerdos fotográficos: la estatua Parábola, bajo la nevada de 1920 en la plaza Independencia

Más Noticias
Investigan un caso de suplantación de identidad

Investigan un caso de suplantación de identidad

Crimen de barrio Aeropuerto: el horror detrás de un asesinato

Crimen de barrio Aeropuerto: el horror detrás de un asesinato

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Restablecieron el servicio eléctrico tras casi dos horas de corte en barrios de la capital tucumana

Restablecieron el servicio eléctrico tras casi dos horas de corte en barrios de la capital tucumana

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

Guerra abierta entre UEFA y FIFA: Inaudito e injustificable el perdón al goleador Balogun

Guerra abierta entre UEFA y FIFA: "Inaudito e injustificable" el perdón al goleador Balogun

De profesora universitaria en Tucumán a empezar de cero en Miami: Sentía que hasta respirar me costaba plata

De profesora universitaria en Tucumán a empezar de cero en Miami: "Sentía que hasta respirar me costaba plata"

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

Comentarios