El municipio capitalino se “instala” con servicios en el barrio Piedrabuena

Participaron de la jornada de este lunes el secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini; la secretaria de Atención al Ciudadano, Sofía Prado Budeguer; la subsecretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Trejo; los directores de Respuesta Rápida, Belén Pereyra Colombano; de Inclusión Género y Diversidad, Carolina Peralta; de Limpieza Urbana, Carlos Montoya; Eliana Orellana, coordinadora de Gestión Comunitaria y Elio Cuozzo, asesor de Secretaría de Gobierno. “Hemos podido hablar con cada uno de los vecinos, poder ver cuáles son las necesidades y demostrar que somos un Municipio que está presente y que queremos acompañarlos en cada momento”, señaló Belén Pereyra Colombano.