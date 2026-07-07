Política

El municipio capitalino se “instala” con servicios en el barrio Piedrabuena

Operativo con los vecinos.

El municipio capitalino se “instala” con servicios en el barrio Piedrabuena
Hace 3 Hs

A través del operativo Somos Más en Territorio (SMT), la Municipalidad de San Miguel de Tucumán llevó sus servicios a las familias de vecindarios periféricos de la ciudad. Esta semana las prestaciones llegaron al Barrio Obispo PiedrabueBarrio Obispo Piedrabuenana, donde este lunes se realizaron mejoras urbanísticas que incluyen bacheo, poda de árboles para despejar luminarias del alumbrado público, reparación de mobiliario y juegos infantiles de la plaza principal, limpieza, desmalezamiento y descacharreo, entre otras tareas.

Además, en calle Diego de Villarroel 750, estuvieron presentes el Mercado en Tu Barrio; el Centro Itinerante de Emisión de Licencias de Conducir; el quirófano móvil de Población Animal; la Dirección de Respuesta Rápida con la gestión de la tarjeta SUBE, el CIC Oeste II para promocionar sus actividades; y las Direcciones de Familia, Niñez y Juventud, y de Inclusión, Género y Diversidad.

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Está previsto que este martes 7 de julio, de 9 a 12 h, ofrezcan sus servicios en la misma dirección el Quirófano Veterinario de Población Animal, la Dirección de Salud, el área de Niñez y Juventud; inclusión, el puesto de Inclusión, Género y Diversidad y Centros Integradores Comunitarios.

Participaron de la jornada de este lunes el secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini; la secretaria de Atención al Ciudadano, Sofía Prado Budeguer; la subsecretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Trejo; los directores de Respuesta Rápida, Belén Pereyra Colombano; de Inclusión Género y Diversidad, Carolina Peralta; de Limpieza Urbana, Carlos Montoya; Eliana Orellana, coordinadora de Gestión Comunitaria y Elio Cuozzo, asesor de Secretaría de Gobierno. “Hemos podido hablar con cada uno de los vecinos, poder ver cuáles son las necesidades y demostrar que somos un Municipio que está presente y que queremos acompañarlos en cada momento”, señaló Belén Pereyra Colombano.

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“Esto es algo que siempre nuestra intendenta nos plantea: no descuidar ninguno de los barrios de nuestra ciudad, que son más de 300”, expresó Chincarini, quien detalló las acciones realizadas en el barrio Obispo Piedrabuena y Ampliación Piedrabuena.


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