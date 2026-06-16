Una de las universidades más prestigiosas de América Latina ofrece cursos gratuitos de idiomas
Los cursos están disponibles durante todo el año a través de la plataforma Ambiente Virtual de Idiomas (AVI). No requieren inscripción previa ni matrícula y permiten aprender idiomas de manera gratuita y a ritmo propio.
Resumen para apurados
- La UNAM lanzó en su plataforma online cursos gratuitos de inglés y francés sin inscripción previa, disponibles para todo público de manera permanente y autónoma.
- El programa se dicta mediante la plataforma AVI, donde los usuarios acceden a 194 unidades de inglés y módulos de francés, avanzando a su propio ritmo sin límites de tiempo.
- Esta iniciativa facilita el acceso global a educación de calidad sin barreras económicas, potenciando la inserción laboral y académica de los estudiantes de la región.
Aprender inglés o francés de forma gratuita y desde cualquier lugar es posible gracias a una iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La casa de estudios puso a disposición una plataforma abierta con cursos de idiomas online que pueden realizarse sin inscripción previa, sin matrícula y sin fechas límite.
A través de Ambiente Virtual de Idiomas (AVI), los usuarios pueden acceder a materiales de formación y evaluación para avanzar a su propio ritmo. La propuesta incluye un curso de inglés que va desde niveles básicos hasta intermedios avanzados y actividades para fortalecer la comprensión lectora en francés.
Cursos disponibles durante todo el año
Una de las principales ventajas del programa es que no exige inscripción previa, matrícula ni fechas límite para comenzar.
Los usuarios pueden ingresar a la plataforma cuando lo deseen, elegir el nivel que mejor se adapte a sus conocimientos y avanzar según sus propios tiempos y necesidades.
El sistema está diseñado para ofrecer flexibilidad, permitiendo que cada persona organice su proceso de aprendizaje de manera autónoma.
Cómo es el curso de inglés
El curso de inglés es una de las propuestas más completas de AVI. Está organizado en ocho niveles que abarcan desde conocimientos básicos hasta niveles intermedios avanzados.
En total, cuenta con 194 unidades de aprendizaje que incluyen ejercicios de vocabulario, gramática, comprensión auditiva y producción oral.
Dentro de la plataforma, los usuarios pueden acceder a distintas secciones. Entre ellas se encuentran "Práctica" y "Evalúate", abiertas para todo público, mientras que otras herramientas están destinadas exclusivamente a estudiantes de la UNAM.
Además, quienes aún no saben cuál es su nivel pueden realizar evaluaciones diagnósticas para identificar el punto de partida más adecuado.
También hay cursos de francés
La oferta educativa incluye además propuestas para aprender francés.
En este caso, la plataforma dispone de dos modalidades diferentes. Una está orientada a la evaluación de conocimientos y la otra al aprendizaje progresivo mediante actividades y materiales diseñados para fortalecer la comprensión lectora.
Los cursos permiten desarrollar estrategias para interpretar textos en otro idioma y mejorar las competencias lingüísticas de manera gradual.
Cómo acceder a los cursos
Una de las ventajas de la plataforma AVI es que no exige realizar una inscripción previa ni abonar matrícula para comenzar a estudiar.
Las personas interesadas solo deben ingresar al portal Ambiente Virtual de Idiomas (AVI) de la UNAM: avi.cuaed.unam.mx/, seleccionar el idioma y el nivel que desean cursar y comenzar a utilizar los materiales disponibles.
En el caso del inglés, los usuarios pueden optar por realizar primero una evaluación diagnóstica para identificar cuál es el nivel más adecuado según sus conocimientos previos.
La plataforma permanece disponible durante todo el año, por lo que no existen fechas límite ni períodos específicos de inscripción.