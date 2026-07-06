¿Qué tipo de instalación solar te conviene para tu casa?
Cada vez más familias argentinas analizan generar su propia energía para reducir costos y ganar previsibilidad. Sin embargo, no todas las instalaciones solares son iguales. ¿Conviene un sistema conectado a la red, uno híbrido o una solución con baterías? Marcos Feroce, socio-gerente de Sunrise Energía, explica las diferencias y qué opción suele ofrecer la mejor rentabilidad.
La energía solar en casas atraviesa uno de sus momentos de mayor crecimiento en Argentina. Impulsadas por el aumento de las tarifas eléctricas, la mejora tecnológica y la caída en los costos de los equipos, cada vez más familias evalúan generar parte de su propia energía.
Pero una de las primeras preguntas que surge al iniciar un proyecto es simple: ¿qué tipo de instalación solar conviene para una vivienda?
La respuesta depende de varios factores, como el consumo energético, la ubicación de la propiedad, la calidad del suministro eléctrico disponible y los objetivos de cada familia.
"Muchas personas llegan pensando únicamente en los paneles solares, pero la realidad es que existen distintas configuraciones posibles. La clave está en elegir la que mejor se adapta a cada necesidad", explica Marcos Feroce, socio-gerente de Sunrise Energía Solar.
Sistemas On-Grid: la alternativa más rentable
Las instalaciones On-Grid son actualmente las más utilizadas en el segmento residencial.
Se trata de sistemas conectados a la red eléctrica convencional. Durante el día, los paneles solares generan energía que la vivienda consume directamente, reduciendo la cantidad de electricidad que necesita comprar a la distribuidora. Si la producción de energía supera el consumo, el excedente se vende a la red mediante la instalación de un medidor bidireccional.
Cuando la producción solar disminuye o desaparece, como ocurre durante la noche, la vivienda continúa alimentándose normalmente desde la red.
Según Feroce, este tipo de proyectos suele ofrecer los mejores resultados económicos.
"Los sistemas On-Grid son hoy la opción más rentable para la mayoría de los hogares argentinos. En términos generales estamos viendo recuperaciones de inversión cercanas a los cuatro años y tasas de rentabilidad que rondan el 30% anual en dólares durante más de veinte años de operación", afirma.
La explicación es simple: los paneles solares tienen una vida útil que supera los 20 años, por lo que una vez recuperada la inversión inicial, el ahorro continúa generando beneficios durante muchos tiempo.
Por este motivo, suelen ser la solución ideal para viviendas urbanas con suministro eléctrico estable y consumos importantes durante las horas de sol.
Sistemas híbridos: ahorro más autonomía
No todas las familias buscan únicamente reducir la factura eléctrica.
En muchas zonas del país, especialmente donde existen cortes frecuentes o problemas de calidad de suministro, la prioridad pasa por garantizar continuidad energética.
Para estos casos existen los sistemas híbridos.
Estas instalaciones combinan paneles solares con bancos de baterías que permiten almacenar energía para utilizarla cuando la red falla o durante momentos de baja generación. Cuando los baterías están cargadas, el excedente de energía que se produce se vende a la red y se generan ingresos adicionales.
"Los sistemas híbridos permiten combinar ahorro con tranquilidad. Muchos clientes valoran especialmente la posibilidad de mantener funcionando iluminación, internet, sistemas de seguridad, bombas o equipos de climatización incluso durante cortes prolongados", explica Feroce.
Aunque requieren una inversión inicial superior a los sistemas On-Grid, ofrecen un nivel de autonomía considerablemente mayor.
Sistemas Off-Grid: independencia total
Existe una tercera alternativa destinada principalmente a ubicaciones donde la red eléctrica es inexistente o insuficiente.
Se trata de los sistemas Off-Grid, que funcionan completamente desconectados de la red pública.
Durante el día, una parte de la energía que generan los paneles abastecen los consumos diurnos y la otra, se almacena en la batería para abastecer los consumos nocturnos.
Este tipo de solución suele encontrarse en campos, estancias, zonas rurales, emprendimientos turísticos o propiedades alejadas de centros urbanos.
"Cuando llevar energía convencional implica grandes costos o directamente no es posible, los sistemas Off-Grid se convierten en una herramienta extraordinaria para lograr independencia energética", señala Feroce.
El consumo define el proyecto
Más allá de la tecnología elegida, los especialistas coinciden en que el punto de partida siempre debe ser el análisis detallado del consumo.
"No existe una instalación estándar que sirva para todas las viviendas. Una casa donde viven dos personas tiene necesidades completamente distintas a una familia numerosa con varios equipos de aire acondicionado, piscina climatizada o vehículo eléctrico", explica Feroce.
Por ese motivo, los proyectos más eficientes son aquellos diseñados específicamente para cada hogar, considerando hábitos de consumo, potencia instalada y expectativas de ahorro.
Un caso real: confort térmico y autonomía en Bella Vista
Un ejemplo concreto de cómo la energía solar en casas puede adaptarse a distintas necesidades es una instalación realizada en el barrio El Lago, en Bella Vista.
El proyecto incorporó un sistema híbrido de aproximadamente 10,35 kWp, diseñado para combinar ahorro energético con autonomía frente a eventuales interrupciones de la red.
La solución permitió mejorar el confort general de la vivienda y aumentar la independencia energética del hogar, demostrando que la energía solar puede aportar mucho más que una reducción en la factura eléctrica.
Según explican desde Sunrise Energía, este tipo de proyectos refleja una tendencia cada vez más frecuente entre propietarios que buscan protegerse frente a aumentos tarifarios y mejorar la calidad energética de sus viviendas.
Una inversión cada vez más atractiva
Para Feroce, la energía solar residencial atraviesa una etapa de consolidación en Argentina.
"Hace algunos años las consultas estaban asociadas principalmente a la sustentabilidad. Hoy la mayoría de las familias llega con una pregunta muy concreta: cuánto puede ahorrar y en cuánto tiempo recupera la inversión. Cuando ven los números, entienden rápidamente por qué la energía solar está creciendo tanto", explica.
Lo que antes parecía una tecnología reservada para proyectos especiales hoy se transformó en una alternativa económicamente viable para miles de hogares.
Con distintas opciones disponibles y soluciones adaptables a cada necesidad, la pregunta ya no es si la energía solar puede funcionar en una casa, sino cuál es la instalación más adecuada para aprovechar todo su potencial.