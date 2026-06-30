Diario de viaje: Miami me recordó a casa por una razón inesperada

Y apenas nos subimos a un ómnibus para recorrer algunos puntos de la Miami Beach apareció la primera escena. Un taxi se detuvo unos segundos para levantar pasajeros y la conductora del ómnibus se tiró con toda su humanidad sobre la bocina y no la soltó. No fue un toque para avisar, fueron varios segundos seguidos. Creo haber contado más de 10. El taxi arrancó y ella siguió acelerando mientras hacía sonar la bocina como si cada segundo perdido fuera irrecuperable. Me llamó mucho la atención.