Qué cambió en San Martín tras el triunfo en Paraná y por qué Almagro será una prueba diferente

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán venció recientemente a Patronato en Paraná para cortar una racha negativa y volver al Reducido, mostrando una mejor propuesta futbolística de Orfila.
- El equipo venía de un ciclo irregular con pelotazos y desconexión. Ante Patronato, aplicó un esquema 4-1-4-1 más asociativo, con presión alta y mayor solidez defensiva.
- El duelo ante Almagro en La Ciudadela medirá la capacidad del equipo para romper defensas cerradas y confirmar si este triunfo marca el inicio de una evolución futbolística.
Las identidades futbolísticas no aparecen de un partido para otro. Se construyen corrigiendo errores, ajustando detalles y sosteniendo una idea. Eso fue, quizás, lo más valioso que dejó el triunfo de San Martín en Paraná. Más allá de cortar una racha de seis partidos sin victorias y regresar a la zona de Reducido, el equipo de Alejandro Orfila mostró respuestas concretas a varias de las falencias que habían acompañado al "Santo" durante las últimas semanas. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero por primera vez desde el cambio de entrenador el funcionamiento empezó a acompañar al resultado.
Durante la etapa final del ciclo de Andrés Yllana, y también en el interinato de Hernán De Camilo, los análisis repetían los mismos conceptos: un equipo largo, desconectado, dependiente de los pelotazos y con escasas sociedades para generar peligro. Contra Patronato, en cambio, San Martín mostró otra estructura. El 4-1-4-1 permitió juntar las líneas y darle mayor protagonismo a los futbolistas que mejor manejan la pelota. Santiago Briñone y Agustín Graneros equilibraron el medio campo, Alan Cisnero apareció por detrás de Diego Diellos para conectar el juego y los extremos, Álvaro Veliez y Bruno Cabrera, ofrecieron amplitud para abrir la defensa rival. Además, la constante proyección de Rodrigo Ayala por el sector izquierdo le dio una variante ofensiva que el equipo había perdido tras la salida de Lucas Diarte.
La diferencia también estuvo en la intención. San Martín dejó de esperar para pasar a proponer. Presionó más arriba, recuperó varias pelotas en campo rival y buscó instalarse cerca del arco de Alan Sosa. Orfila explicó que esa era justamente la idea. "Fuimos a una cancha de visitante a intentar proponer lo nuestro desde el inicio", señaló luego del partido. El entrenador también reveló que el plan consistió en jugar "con dos extremos bien abiertos, un mediapunta detrás de Diellos", una disposición que permitió generar espacios y explotar la velocidad de los futbolistas de ataque. La apuesta tuvo premio con el gol de Veliez, pero también dejó otras situaciones claras que el equipo no consiguió aprovechar.
Otro aspecto positivo fue la capacidad para adaptarse al desarrollo del encuentro. En partidos anteriores, cuando el rival golpeaba o modificaba el trámite, San Martín solía perder el orden y entrar en la desesperación. Esta vez ocurrió lo contrario. Patronato empujó durante buena parte del complemento, pero el "Santo" supo resistir sin renunciar a su idea. Nahuel Manganelli respondió cuando fue exigido, la defensa ganó casi todos los duelos aéreos y Orfila acertó al reforzar el fondo cuando el conjunto entrerriano acumuló delanteros y comenzó a apostar exclusivamente por el juego directo. "El equipo supo manejar diferentes momentos del partido", resumió el DT.
La Ciudadela propondrá otro desafío
Sin embargo, el triunfo en Paraná también dejó una advertencia. El próximo compromiso frente a Almagro será completamente diferente. Patronato necesitaba ganar y, por momentos, dejó espacios para correr. En La Ciudadela probablemente ocurra lo contrario. El "Tricolor" podría esperar más cerca de su arco y obligar a San Martín a asumir el protagonismo durante gran parte del partido. Allí aparecerá una prueba distinta: romper defensas cerradas, sostener la circulación de la pelota y transformar la posesión en situaciones de gol, una faceta que todavía está en construcción.
Orfila fue claro al explicar que el proceso recién comienza. "El segundo paso era ganar. Las victorias generan confianza y, cuando eso pasa, empieza a aparecer un funcionamiento mucho más fluido", afirmó. La frase resume el momento del equipo. Durante semanas, San Martín convivió con la improvisación, los pelotazos y la incertidumbre. En Paraná empezó a verse una idea más definida. El desafío ahora será sostener esas señales. Porque una victoria cambia el ánimo. Lo verdaderamente importante será demostrar, el próximo partido, que no se trató de una excepción, sino del primer paso de una evolución.