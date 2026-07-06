Qué cambió en San Martín tras el triunfo en Paraná y por qué Almagro será una prueba diferente

La diferencia también estuvo en la intención. San Martín dejó de esperar para pasar a proponer. Presionó más arriba, recuperó varias pelotas en campo rival y buscó instalarse cerca del arco de Alan Sosa. Orfila explicó que esa era justamente la idea. "Fuimos a una cancha de visitante a intentar proponer lo nuestro desde el inicio", señaló luego del partido. El entrenador también reveló que el plan consistió en jugar "con dos extremos bien abiertos, un mediapunta detrás de Diellos", una disposición que permitió generar espacios y explotar la velocidad de los futbolistas de ataque. La apuesta tuvo premio con el gol de Veliez, pero también dejó otras situaciones claras que el equipo no consiguió aprovechar.