Tucumán Central tropezó de local frente a los formoseños y ya no depende de sí mismo en el Federal A

En el complemento, el trámite fue prácticamente el mismo. Tucumán Central adelantó sus líneas, buscó lastimar por las bandas y hasta terminó utilizando a Patricio Krupoviesa como una referencia ofensiva para intentar aprovechar los centros. Sin embargo, los envíos fueron imprecisos y facilitaron el trabajo de la defensa formoseña. La ocasión más clara llegó con un remate de Felipe Estrada desde media distancia que Astrada controló sin mayores inconvenientes. Fue una de las pocas aproximaciones concretas de un equipo que nunca encontró la agresividad necesaria para cambiar la historia.