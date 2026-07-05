Tucumán Central tropezó de local frente a los formoseños y ya no depende de sí mismo en el Federal A

Resumen para apurados
- Tucumán Central perdió 1-0 ante Sol de América en Tucumán por la fecha 16 del Federal A, quedando prácticamente sin chances de clasificar a la Zona Campeonato por sí mismo.
- Un gol temprano de Sebastián Jiménez y las bajas por suspensión condicionaron a Tucumán Central, que jugó fuera de su estadio debido a obras edilicias pendientes.
- A falta de dos fechas, Tucumán Central buscará sumar los puntos necesarios ante Juventud Antoniana y Sarmiento de La Banda para asegurar la permanencia en la categoría.
Tucumán Central dejó pasar una oportunidad que podía mantenerlo con vida en la pelea por la Zona Campeonato del Torneo Federal A. La derrota como local por 1 a 0 frente a Sol de América de Formosa por la fecha 16 de la Zona 2, en cancha de Central Norte, en un partido que debía ganar para seguir dependiendo de sí mismo, lo dejó prácticamente sin margen cuando apenas restan dos fechas para el cierre de la primera fase.
El técnico Walter Arrieta no buscó excusas. Apenas terminó el encuentro, reconoció que su equipo estuvo lejos del rendimiento que había mostrado durante gran parte del campeonato jugando como local, una condición en la que había construido buena parte de su campaña.
“Ellos encontraron el gol en una situación de contragolpe, pero creo que no estuvimos al nivel que veníamos mostrando de local. Eso fue clave. No estuvimos concentrados como en los otros partidos y por eso perdimos”, sostuvo el DT, visiblemente golpeado por el resultado.
La autocrítica del entrenador tiene fundamento. Tucumán Central dominó la posesión durante varios pasajes del encuentro, pero nunca logró transformar ese control en situaciones claras de peligro. Le faltó profundidad, sorpresa y precisión para romper una defensa visitante que trabajó con tranquilidad después de ponerse en ventaja.
El único gol de la tarde llegó a los 10 minutos del primer tiempo. Los formoseños aprovecharon una rápida transición ofensiva en la que Sebastián Jiménez apareció por el sector izquierdo para definir con categoría ante Daniel Moyano. Fue un golpe temprano que condicionó el desarrollo del partido y obligó al conjunto tucumano a correr siempre desde atrás.
A partir de ese momento, Tucumán Central intentó asumir el protagonismo, aunque cayó en una circulación previsible de la pelota. El equipo movió el balón de un lado a otro, pero le costó romper líneas y generar opciones de riesgo frente al arco defendido por Matías Astrada, que prácticamente no tuvo interventions decisivas.
“Por momentos tuvimos la pelota, la movimos de un lado para el otro, pero nos faltó la terminación de la jugada. No pudimos encontrar esa claridad en los últimos metros que necesitábamos para empatar el partido”, analizó Arrieta.
En el complemento, el trámite fue prácticamente el mismo. Tucumán Central adelantó sus líneas, buscó lastimar por las bandas y hasta terminó utilizando a Patricio Krupoviesa como una referencia ofensiva para intentar aprovechar los centros. Sin embargo, los envíos fueron imprecisos y facilitaron el trabajo de la defensa formoseña. La ocasión más clara llegó con un remate de Felipe Estrada desde media distancia que Astrada controló sin mayores inconvenientes. Fue una de las pocas aproximaciones concretas de un equipo que nunca encontró la agresividad necesaria para cambiar la historia.
Las bajas también pesaron
Aunque evitó ponerlas como excusa, Arrieta debió afrontar el partido con un plantel disminuido. Las ausencias de Agustín Smith y Benjamín Ruiz Rodríguez, suspendidos por acumulación de cinco tarjetas amarillas, se sumaron a un plantel que ya había perdido futbolistas durante la temporada y que cuenta con pocas variantes. Esa falta de recambio terminó sintiéndose en un encuentro que exigía intensidad y soluciones desde el banco para modificar el desarrollo.
Una campaña con aspectos positivos
Más allá del duro golpe que significa quedar casi sin posibilidades de clasificar, el entrenador también valoró el recorrido realizado por el equipo durante la temporada. Tucumán Central estuvo durante varias fechas entre los puestos de clasificación y llegó a encadenar seis partidos sin perder como local, una muestra del crecimiento fútbolístico que experimentó el plantel.
Sin embargo, también hubo circunstancias que terminaron condicionando esa campaña. El equipo no pudo jugar siempre en su estadio. Dos encuentros debieron disputarse en cancha de Central Norte por la suspensión del escenario de Villa Alem, y este último también se trasladó porque no se completaron las obras exigidas por el Tribunal de Disciplina para rehabilitar el estadio. Esa situación le impidió aprovechar plenamente una localía que había sabido convertir en fortaleza.
Pensar en lo que viene
Con dos fechas por disputar, Tucumán Central deberá visitar a Juventud Antoniana en Salta y luego cerrar la fase inicial frente a Sarmiento de La Banda. Si bien las posibilidades matemáticas de acceder a la Zona Campeonato son mínimas, el objetivo inmediato pasa por sumar la mayor cantidad de puntos posible para asegurar la permanencia, la meta que el club se fijó desde el comienzo del torneo.
“Ahora hay que seguir trabajando. Tenemos que levantar anímicamente al plantel y pensar en los dos partidos que quedan. El objetivo desde el primer día fue mantener la categoría y vamos a luchar hasta el final para conseguirlo”, concluyó Arrieta.
La ilusión de pelear entre los mejores parece haberse desvanecido, pero en Tucumán Central todavía quedan 180 minutos para cerrar una campaña que, pese al sabor amargo de este presente, mostró que el equipo pudo competir de igual a igual frente a rivales con mayor recorrido en la categoría.