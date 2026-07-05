El 1x1 de San Martín: Manganelli y Veliez fueron los mejores en Paraná
Las calificaciones del "Santo" en el desahogo ante Patronato. El arquero sostuvo el cero con tres intervenciones clave y el delantero tuvo un debut soñado al marcar el gol que cortó la racha y devolvió al equipo a la zona de Reducido.
Resumen para apurados
- San Martín venció 1-0 a Patronato en Paraná para cortar una racha de seis partidos sin triunfos en la Primera Nacional, con destacadas actuaciones de Manganelli y Veliez.
- El arquero Manganelli sostuvo el cero con tres atajadas clave, mientras que el delantero Veliez tuvo un debut ideal al anotar el gol decisivo tras una asistencia de Diellos.
- Esta victoria permite al equipo tucumano reingresar a la zona de Reducido por el ascenso, recuperando la confianza y la competitividad para el resto del campeonato.
San Martín tuvo varios rendimientos positivos en el triunfo por 1-0 frente a Patronato, con el que cortó una racha de seis encuentros sin triunfos.
Nahuel Manganelli (8)
Tapó una pelota clave sobre el cierre del primer tiempo, un mano a mano en el complemento y reaccionó de manera brillante ante el cabezazo involuntario de Briñone.
Víctor Salazar (5)
Estuvo firme en la marca, pero le costó pasar con criterio y convicción al ataque.
Nicolás Ferreyra (6)
Jugó gran parte del partido con un corte en la frente. Firme en los cruces y muy sólido en el juego aéreo.
Ezequiel Parnisari (6)
Volvió a ser el líder de la defensa. Ganó de arriba y sostuvo el orden en los momentos de mayor presión.
Rodrigo Ayala (6)
Buen debut. Se proyectó con criterio, acompañó los ataques y cumplió defensivamente en el lugar que dejó Diarte.
Agustín Graneros (6)
Mucho despliegue. Recuperó, presionó y realizó el trabajo más sacrificado del mediocampo.
Santiago Briñone (5)
Corrió y metió, pero perdió algunas pelotas. Tuvo la mala fortuna del cabezazo que casi termina en gol en contra.
Alan Cisnero (6)
Volvió tras su lesión y le dio movilidad al ataque. Salió en el entretiempo por una molestia física.
Álvaro Veliez (8)
Debut ideal. Definió cruzado para marcar el único gol del partido y fue una amenaza constante para la defensa rival.
Bruno Cabrera (5)
Alternó buenas y malas en su presentación. Mostró velocidad y desequilibrio por momentos, aunque le faltó mayor peso ofensivo.
Diego Diellos (7)
Muy participativo. Asistió a Veliez en el gol y trabajó mucho para generar espacios en ataque.
Luca Arfaras (6)
Entró bien y generó dos situaciones muy claras para liquidar el partido, aunque falló en la definición.
Leonardo Monroy (-)
Ingresó para aportar frescura en el mediocampo. Colaboró en la presión y ayudó a sostener el equilibrio en el tramo final.
Gonzalo Rodríguez (-)
Intentó aportar tanto en ataque como en defensa. En los últimos minutos terminó retrocediendo y se sumó casi como un defensor más para contener los avances de Patronato.
Jorge Juárez (-)
Ingresó para darle al equipo lo que pedía el partido. Aportó sacrificio, presión y ayudó a sostener la ventaja en el cierre.
Guillermo Rodríguez (-)
Se ubicó como lateral y respondió. Cumplió en los minutos finales ante las embestidas de Patronato por los costados.