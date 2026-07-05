“Recuperamos el carácter”, celebró Alejandro Orfila tras el triunfo de San Martín
Tras el valioso triunfo en Paraná, el DT de San Martín destacó el cambio de mentalidad del plantel y el rápido impacto de las incorporaciones. Además, recordó el momento en el que asumió y pidió el apoyo de la gente para el próximo domingo.
Tras el triunfo de San Martín 1-0 sobre Patronato en Paraná, Alejandro Orfila habló en la zona mixta del estadio Presbítero Bartolomé Grella y destacó el crecimiento de su equipo. “En esta categoría cuesta muchísimo ganar y veníamos de varias fechas sin poder hacerlo. Hoy lo logramos merecidamente”, afirmó. “El equipo fue a una cancha difícil con la convicción de proponer y salir a buscar el partido desde el inicio”, agregó.
Luego recordó cómo encontró al plantel al asumir. “Hace 20 días nos encontramos con un equipo muy golpeado. Primero recuperamos el carácter y ahora necesitábamos ganar, porque las victorias generan confianza”, explicó.
También resaltó el aporte de las incorporaciones. “Confiábamos mucho en los refuerzos y hoy respondieron de muy buena manera”, dijo.
Finalmente, dejó un mensaje para los hinchas. “Ojalá el próximo domingo La Ciudadela esté explotada. Cuando nuestra gente acompaña, sentimos que jugamos con algunos futbolistas más”, cerró.