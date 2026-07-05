“Recuperamos el carácter”, celebró Alejandro Orfila tras el triunfo de San Martín

Tras el triunfo de San Martín 1-0 sobre Patronato en Paraná, Alejandro Orfila habló en la zona mixta del estadio Presbítero Bartolomé Grella y destacó el crecimiento de su equipo. “En esta categoría cuesta muchísimo ganar y veníamos de varias fechas sin poder hacerlo. Hoy lo logramos merecidamente”, afirmó. “El equipo fue a una cancha difícil con la convicción de proponer y salir a buscar el partido desde el inicio”, agregó.