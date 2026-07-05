Huirapuca impuso su fortaleza y enfrentará a Natación en la final

Las finales no suelen regalar invitaciones. Hay que ganárselas. Y Huirapuca lo hizo de la manera que mejor conoce: dominando el contacto, imponiendo condiciones con el pack y desgastando a un rival que nunca terminó de sentirse cómodo. Así construyó el 25-19 sobre Tucumán Rugby y volvió a una definición después de cuatro años para meterse en la final del Anual. La última había sido en 2022, cuando levantó el Regional del NOA. Ahora buscará repetir la historia frente a Natación y Gimnasia.