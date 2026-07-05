El San Martín de Orfila empieza a dar juego: rindieron las caras nuevas y Veliez pagó con el gol del triunfo

Una vez pasado el sofocón, el esquema comenzó a fluir y a mostrar su mejor versión. La principal novedad táctica estuvo en el comportamiento de Agustín Graneros, quien tuvo muchísima participación. Por momentos, Graneros abandonó su tarea de volante de contención para soltarse y sumarse al ataque junto a Santiago Briñone. Este desdoblamiento desorientó al mediocampo entrerriano y se potenció con el regreso de Alan Cisnero; a pesar de venir de una larga inactividad, se lo notó sumamente cómodo, aportando la fluidez y el juego entre líneas que el equipo necesitaba.