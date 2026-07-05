Mercurio retrógrado: los cinco signos del zodiaco que podrían encontrar el amor antes del 23 de julio
Aunque Mercurio retrógrado suele asociarse con demoras y malentendidos, la astrología sostiene que este tránsito también puede favorecer nuevos romances. Estos son los cinco signos del zodiaco con mayores posibilidades de enamorarse.
Resumen para apurados
- Durante Mercurio retrógrado, del 29 de junio al 23 de julio, la astrología señala que cinco signos (Libra, Cáncer, Tauro, Piscis y Virgo) tienen altas chances de encontrar el amor.
- Aunque este tránsito suele asociarse a problemas de comunicación y retrasos, los astrólogos lo definen como una etapa de revisión personal ideal para cerrar ciclos afectivos.
- Este fenómeno astrológico impulsará encuentros inesperados y vínculos más auténticos, marcando un período clave de apertura emocional que definirá nuevas relaciones amorosas.
Mercurio retrógrado suele estar rodeado de mitos y advertencias relacionadas con problemas en la comunicación, retrasos y reencuentros inesperados. Sin embargo, desde la astrología también se interpreta como una etapa de revisión personal y emocional que puede generar cambios positivos en la vida afectiva.
En esta oportunidad, el fenómeno comenzó el 29 de junio y se extenderá hasta el 23 de julio, un período que, según las interpretaciones astrológicas, favorecerá a algunos signos del zodiaco para iniciar relaciones, fortalecer vínculos o descubrir sentimientos que permanecían ocultos.
- Libra
La recomendación para este signo será dejar de buscar la perfección desde el inicio y permitirse vivir nuevas experiencias con mayor espontaneidad.
- Cáncer
Este será un buen momento para superar inseguridades y expresar los sentimientos con mayor libertad, favoreciendo la construcción de vínculos auténticos.
- Tauro
La paciencia será un factor clave para que la relación avance de forma natural y sólida, sin necesidad de acelerar los tiempos.
- Piscis
Además, el tránsito favorecerá el cierre de etapas pasadas, permitiendo abrirse a nuevas oportunidades en el amor.
- Virgo
Si logra dejar de lado el exceso de análisis y disfruta del momento, tendrá mayores chances de iniciar una relación que no estaba en sus planes.
Qué significa Mercurio retrógrado para la astrología
Desde la astrología, Mercurio retrógrado es un período que invita a revisar decisiones, cerrar ciclos y replantear la manera en que las personas se comunican y se vinculan. Si bien suele asociarse con demoras y confusiones, también puede convertirse en una oportunidad para resolver asuntos pendientes y abrirse a nuevas experiencias.
Para quienes buscan iniciar una relación, este tránsito, que se extenderá hasta el 23 de julio, podría traer encuentros inesperados, reconciliaciones o el comienzo de historias que, según las interpretaciones astrológicas, tendrán un fuerte impacto emocional.