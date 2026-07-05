Mercurio retrógrado: los cinco signos del zodiaco que podrían encontrar el amor antes del 23 de julio

Qué significa Mercurio retrógrado para la astrología

Desde la astrología, Mercurio retrógrado es un período que invita a revisar decisiones, cerrar ciclos y replantear la manera en que las personas se comunican y se vinculan. Si bien suele asociarse con demoras y confusiones, también puede convertirse en una oportunidad para resolver asuntos pendientes y abrirse a nuevas experiencias.