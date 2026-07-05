El error que muchos cometen al usar el aire acondicionado en invierno y que aumenta el consumo

En cambio, ajustar el aire acondicionado por encima de los 24° incrementa significativamente la demanda energética. Uno de los errores más frecuentes consiste en programar el equipo a 26° o 28° con la idea de que el ambiente se calentará más rápido. Sin embargo, los equipos modernos trabajan hasta alcanzar la temperatura elegida, por lo que seleccionar un valor más alto no acelera el proceso y sí puede traducirse en un mayor consumo eléctrico.