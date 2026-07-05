La misa de hoy: Cristo sale al encuentro del cansancio del hombre

Las palabras de Jesús no están dirigidas a una élite espiritual, sino a todos. Hoy el cansancio adopta múltiples formas: el agotamiento físico, el estrés laboral, la presión por el rendimiento, la incertidumbre económica, la soledad, las heridas familiares, el exceso de información y hasta la fatiga provocada por una cultura que exige mostrarse siempre exitoso.

Paradójicamente, vivimos en una época con más recursos tecnológicos para facilitar la vida, pero no necesariamente con mayor paz interior. La tecnología puede disminuir algunos esfuerzos, pero no puede aliviar el peso del corazón. La inteligencia artificial puede resolver problemas complejos, pero no puede dar descanso al alma. Ese descanso sólo puede ofrecerlo Cristo.

Cuando Jesús dice: “Venid a mí”, no propone simplemente una doctrina o un conjunto de normas; ofrece su propia Persona. El descanso cristiano nace del encuentro con Él.

El yugo y la cruz

El yugo de Cristo no elimina la cruz, sino que cambia la manera de llevarla. Jesús no promete una vida sin dificultades. Él mismo cargó la cruz.

Lo sorprendente es que llama “suave” a un yugo. ¿Por qué? Porque el peso compartido deja de ser insoportable. El Señor no quita todas nuestras cargas; se pone debajo de ellas con nosotros.

Toda la vida pública de Jesús confirma estas palabras. Como recuerda el texto, cura, consuela, perdona, devuelve la esperanza, se conmueve ante el sufrimiento humano y finalmente carga sobre sí el pecado del mundo.

El cristianismo no consiste en explicar el dolor, sino en descubrir que Dios ha querido compartirlo con nosotros. Desde entonces, ninguna cruz se lleva en soledad.

Un programa de vida

El discípulo se convierte también en alivio para los demás. El Evangelio termina convirtiéndose en un programa de vida. Quien ha experimentado el consuelo de Cristo está llamado a convertirse él mismo en consuelo para otros.

Aquí cobra toda su fuerza la enseñanza espiritual citada: “Cuando hayas terminado tu trabajo, haz el de tu hermano…”.

Es una verdadera espiritualidad de la delicadeza. No se trata solamente de hacer obras grandes, sino de aprender el arte de aliviar la carga ajena: escuchar antes de juzgar, ofrecer tiempo, acompañar al que sufre, colaborar sin buscar reconocimiento, ayudar de tal manera que el otro conserve intacta su dignidad.

En una cultura marcada por el individualismo, el cristiano está llamado a ser alguien cuya presencia haga más llevadera la vida de los demás.

Quizá hoy podríamos preguntarnos:

- ¿Soy una persona que transmite paz o que aumenta las tensiones?

- ¿Los que viven conmigo encuentran descanso o nuevas cargas?

- ¿Mi manera de hablar, de corregir y de trabajar refleja la mansedumbre y la humildad del Corazón de Cristo?

El mundo necesita cristianos competentes, pero sobre todo necesita cristianos cuya cercanía haga visible el rostro misericordioso de Jesús.

Podría concluirse con una imagen muy sugerente: la Iglesia no está llamada a ser una institución que añade pesos sobre los hombros de las personas, sino una comunidad donde cada uno encuentra hermanos que ayudan a llevar la carga. Así hace visible el Corazón de Cristo, manso y humilde, que sigue diciendo a cada generación: “Venid a mí todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré”.