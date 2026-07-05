Súper Circus Lunara llega a Tucumán por primera vez

Los más pequeños podrán maravillarse con los animales gigantes, los payasos y los efectos especiales, mientras que los adultos encontrarán una producción de primer nivel, marcada por la calidad artística y la adrenalina de los números extremos. En estas vacaciones de invierno, el Súper Circus Lunara invita a desconectarse de la rutina y vivir una experiencia única, llena de emoción, risas y asombro para todas las edades.