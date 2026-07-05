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Súper Circus Lunara llega a Tucumán por primera vez
Súper Circus Lunara llega a Tucumán por primera vez
Hace 4 Hs

Por primera vez, el Súper Circus Lunara llegará a Tucumán con una propuesta pensada para toda la familia. La compañía instalará su tradicional carpa azul y blanca en el histórico predio de los circos, ubicado en avenida Sarmiento y Catamarca, donde ofrecerá funciones especiales durante las vacaciones de invierno.

El público tucumano podrá disfrutar de un espectáculo que recupera la esencia del circo tradicional, pero con una puesta en escena moderna, dinámica y de gran despliegue visual. La propuesta reúne artistas de alto impacto y números de primer nivel que prometen mantener la emoción de principio a fin.

Entre los principales atractivos se destacan los motociclistas dentro de la esfera metálica, acróbatas de gran altura, equilibristas, malabaristas, artistas aéreos y contorsionistas. A ellos se suma un impactante despliegue de animales a escala real, pensado para sorprender tanto a los más pequeños como a los adultos.

Como invitado especial de las vacaciones de invierno, el espectáculo contará con la participación del Payaso Filito, uno de los momentos más esperados por los chicos y un clásico del humor circense.

Desde la organización destacan que el diferencial del Súper Circus Lunara radica en combinar la tradición del circo con una producción visual sorprendente y un ritmo que mantiene al público entretenido durante toda la función. La propuesta busca que cada presentación se convierta en una experiencia para compartir en familia.

Los más pequeños podrán maravillarse con los animales gigantes, los payasos y los efectos especiales, mientras que los adultos encontrarán una producción de primer nivel, marcada por la calidad artística y la adrenalina de los números extremos. En estas vacaciones de invierno, el Súper Circus Lunara invita a desconectarse de la rutina y vivir una experiencia única, llena de emoción, risas y asombro para todas las edades.

Temas Vacaciones de invierno
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