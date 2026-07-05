OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores VI: Volumen insano
Hace 5 Hs

El motivo de nuestro reclamo se debe a que hace varios años (2022) una cervecería frente a la plaza principal de San Pedro de Colalao, donde somos residentes, emite música a un volumen excesivo. Se hizo denuncia, se habló con el dueño, se firmó un acuerdo en sede policial de dicha localidad, donde se comprometió a solucionar este malestar, ya que provoca vibración en las viviendas colindantes, especialmente los feriados y fines de semana, donde trae espectáculos y es un lugar bailable (un boliche, por decir), así sin tener la acústica necesaria, lo cual se ve vulnerado nuestros derechos al descanso. Sus derechos terminan donde empiezan nuestros derechos. Y como si esto no fuera poco, se “ufana” diciendo que a él “ninguna denuncia” le llegará porque tiene “muchos amigos”. Este volumen tan alto provoca en nuestras familias, donde, aclaro, vive un menor, no tener un reparador de descanso diario. Por todo lo expuesto y ante el incumplimiento de lo pactado y las reiteradas denuncias realizadas en la policía, Comuna, Defensoría Civil de la Provincia, Regional Norte, solicitamos a las autoridades correspondientes se sirvan a: * Envíar una inspección de control acústico al domicilio mencionado para realizar las mediciones correspondientes en el horario de mayor afección (desde las 2 AM hasta las 6 AM); * Constatar si el local cuenta con la insonorización reglamentaria y la limitación adecuada para la emisión de música; * Aplicar las sanciones y/o medidas cautelares que correspondan sobre ruidos molestos.

María Amelia Moyano Paz                                                

Lucía del Valle Jurao                

ameliamoyanopaz@gmail.com

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