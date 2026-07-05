Cartas de lectores: Festejos patrios

Una de tantas que se dé de una vez por lo menos, que honremos a nuestros próceres de la gloriosa Independencia argentina como tiene que ser; con la visita presidencial en la explanada de nuestra Casa de Gobierno el día 8 de julio, esperando las 00.00 hs para recibir el tradicional 9 de Julio. Es una fecha cara a nuestros sentimientos, al cumplirse el 210 aniversario de nuestra heroica gesta histórica, que con orgullo, sucedió aquí en San Miguel de Tucumán, el “Jardín de la República”. Queremos ver y flamear nuestros colores patrios, que nos legó el Gral. Manuel Belgrano, el celeste y blanco; no otras banderas. Espero que se valore este sentimiento, que es nuestro, y pongamos todas las esperanzas para sacar adelante a nuestra Nación; nuestra Identidad vale mucho; basta de burdos accionares mezquinos en contra de nuestros legítimos derechos constitucionales; más respeto a la sufrida clase pasiva, a las personas con discapacidades, a los oprimidos indigentes. Dios nos proteja de aquellos que tienen vendas en los ojos y mucha sed de ambición desmedida.